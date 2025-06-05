إيقاف شقيق يزن النعيمات بعد اقتحامه الملعب فيديو

إيقاف شقيق يزن النعيمات بعد اقتحامه الملعب فيديو
خبرني - خبرني - أوقفت سلطات الامن العمانية في ملعب السلطان قابوس شقيق اللاعب الاردني يزن النعيمات بعد اقتحامه ارض الملعب خلال لقاء المنتخبين الأردني والعماني الذي أقيم مساء الخميس ضمن تصفيات كأس العالم.
وكان شقيق النعيمات اقتحم الملعب، والتقط صورة " سيلفي" مع شقيقه ، قبل محاولته الهروب.
وانتهى اللقاء بفوز النشامى بثلاثية نظيفة، وصنع النعيمات أحد اهداف اللقاء.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
الإقراض ترفع رأس مالها لـ100 مليون دينار
زلزال يخلف أضرارا في موقع أثري إيطالي
الكشف عن ترتيبات دورة المدربين المحترفين في صربيا
ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة
الأردن يفوز على نظيره العماني ويضع قدما في المونديال