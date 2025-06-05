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إيقاف شقيق يزن النعيمات بعد اقتحامه الملعب فيديو

إيقاف شقيق يزن النعيمات بعد اقتحامه الملعب فيديو

2025-06-05 03:09:45

خبرني - خبرني  -  أوقفت سلطات الامن العمانية في ملعب السلطان قابوس شقيق اللاعب الاردني يزن النعيمات بعد اقتحامه ارض الملعب خلال لقاء المنتخبين الأردني والعماني الذي أقيم مساء الخميس ضمن تصفيات كأس العالم.

وكان شقيق النعيمات اقتحم الملعب، والتقط صورة " سيلفي" مع شقيقه ، قبل محاولته الهروب.

وانتهى اللقاء بفوز النشامى بثلاثية نظيفة، وصنع النعيمات أحد اهداف اللقاء.

 

 

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