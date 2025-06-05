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كتلة تقدم النيابية: العيد بعيدين

كتلة تقدم النيابية: العيد بعيدين

2025-06-05 03:09:24
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 حزيران(بترا)- هنأت كتلة تقدم النيابية بالفوز المستحق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم على نظيره العُماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن مشوار التأهل لمونديال كأس العالم 2026، والذي سيقام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.
وقالت الكتلة في بيانٍ لها، إن الدعم الملكي الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، كان دافعًا قويًا لنجوم المنتخب الوطني لكرة القدم لتحقيق حلم الشارع الرياضي الأردني ببلوغ نهائيات كأس العالم، إذ تشكل متابعة جلالته المستمرة لنتائج المنتخب وحرصه على استقبال اللاعبين وتكريمهم في مناسبات متعددة، حافزًا أساسيًا لدفعهم نحو تحقيق نتائج أفضل.
وأضافت، أن العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة تعيش حالة من الفرح المشحون بالأمل، مع اقتراب المنتخب الوطني لكرة القدم من تحقيق إنجاز تاريخي وغير مسبوق يتمثل بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
ولفتت الكتلة إلى أن سمو الأمير الحسين، ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن الحسين لهما دور بارز في تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث يتابعان تفاصيل إعداد المنتخب، والحرص على زيارة التدريبات والمشاركة فيها، ما يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا للبحث عن تحقيق نتائج قوية.
--(بترا)
م خ/م ك/م ق
05/06/2025 21:46:46

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