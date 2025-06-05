كتلة تقدم النيابية: العيد بعيدين
عمان 5 حزيران(بترا)- هنأت كتلة تقدم النيابية بالفوز المستحق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم على نظيره العُماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن مشوار التأهل لمونديال كأس العالم 2026، والذي سيقام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.
وقالت الكتلة في بيانٍ لها، إن الدعم الملكي الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، كان دافعًا قويًا لنجوم المنتخب الوطني لكرة القدم لتحقيق حلم الشارع الرياضي الأردني ببلوغ نهائيات كأس العالم، إذ تشكل متابعة جلالته المستمرة لنتائج المنتخب وحرصه على استقبال اللاعبين وتكريمهم في مناسبات متعددة، حافزًا أساسيًا لدفعهم نحو تحقيق نتائج أفضل.
وأضافت، أن العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة تعيش حالة من الفرح المشحون بالأمل، مع اقتراب المنتخب الوطني لكرة القدم من تحقيق إنجاز تاريخي وغير مسبوق يتمثل بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
ولفتت الكتلة إلى أن سمو الأمير الحسين، ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن الحسين لهما دور بارز في تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث يتابعان تفاصيل إعداد المنتخب، والحرص على زيارة التدريبات والمشاركة فيها، ما يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا للبحث عن تحقيق نتائج قوية.
--(بترا)
م خ/م ك/م ق
05/06/2025 21:46:46
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