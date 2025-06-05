غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
بيروت 5 حزيران (بترا)- قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفًا أحد الأبنية، فيما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى السكان لإخلاء المنطقة.
كما وجه إندارات مماثلة إلى سكان بلدة شمسطار في البقاع الشمالي.
--(بترا)
ف ج/م ك/م ق
05/06/2025 21:51:21
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