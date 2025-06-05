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غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

2025-06-05 03:09:24
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 5 حزيران (بترا)- قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفًا أحد الأبنية، فيما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى السكان لإخلاء المنطقة.
كما وجه إندارات مماثلة إلى سكان بلدة شمسطار في البقاع الشمالي.
--(بترا)
ف ج/م ك/م ق
05/06/2025 21:51:21

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