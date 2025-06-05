وزير الدفاع الإيطالي: لا سبب عسكريًا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 حزيران (بترا)- قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، إنه من الناحية العسكرية لم يعد هناك سببًا للاستمرار في الحرب في قطاع غزة.

وقال كروزيتّو: يجب أن تنتهي هذه الحرب، لأن المدنيين الفلسطينيين الأبرياء ضحية لهذه الحرب، علاوة على ذلك، فإنها، تغذي مخزون الكراهية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار إلى أن الحرب لم تسفر عن إعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة ولا في وقف الهجمات.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ك/م ق

05/06/2025 21:36:38