وزير الدفاع الإيطالي: لا سبب عسكريًا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وزير الدفاع الإيطالي: لا سبب عسكريًا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة
عمان 5 حزيران (بترا)- قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، إنه من الناحية العسكرية لم يعد هناك سببًا للاستمرار في الحرب في قطاع غزة.
وقال كروزيتّو: يجب أن تنتهي هذه الحرب، لأن المدنيين الفلسطينيين الأبرياء ضحية لهذه الحرب، علاوة على ذلك، فإنها، تغذي مخزون الكراهية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشار إلى أن الحرب لم تسفر عن إعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة ولا في وقف الهجمات.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ك/م ق
05/06/2025 21:36:38
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
الإقراض ترفع رأس مالها لـ100 مليون دينار
زلزال يخلف أضرارا في موقع أثري إيطالي
الكشف عن ترتيبات دورة المدربين المحترفين في صربيا
ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة
الأردن يفوز على نظيره العماني ويضع قدما في المونديال