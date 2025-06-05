  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الدفاع الإيطالي: لا سبب عسكريًا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وزير الدفاع الإيطالي: لا سبب عسكريًا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

2025-06-05 03:09:23
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 حزيران (بترا)- قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، إنه من الناحية العسكرية لم يعد هناك سببًا للاستمرار في الحرب في قطاع غزة.
وقال كروزيتّو: يجب أن تنتهي هذه الحرب، لأن المدنيين الفلسطينيين الأبرياء ضحية لهذه الحرب، علاوة على ذلك، فإنها، تغذي مخزون الكراهية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشار إلى أن الحرب لم تسفر عن إعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة ولا في وقف الهجمات.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ك/م ق
05/06/2025 21:36:38

MENAFN05062025000117011021ID1109642770

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث