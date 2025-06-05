  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأردن يفوز على نظيره العماني ويضع قدمًا في المونديال

الأردن يفوز على نظيره العماني ويضع قدمًا في المونديال

2025-06-05 03:09:19
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 حزيران (بترا)- عمت الأفراح العاصمة عمان وجميع المحافظات، بعد الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره العماني بنتيجة 3-0، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

وساهم هذا الفوز في اقتراب المنتخب الوطني كثيرًا من تحقيق حلم التأهل للمونديال.

وما أن اطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، حتى بدأت أفراح الأردنيين، وخرجت مواكب الفرح ابتهاجًا بهذا الفوز المهم الذي وضعنا على أبواب التأهل.

ويستعد الجمهور الأردني لمتابعة مباراة العراق وكوريا الجنوبية التي تقام الليلة، حيث أن فوز منتخب كوريا يمنح منتخبنا رسميًا بطاقة التأهل للمونديال، أما في حال فوز العراق أو تعادله فإن مباراة الأردن والعراق التي تقام في عمان الثلاثاء المقبل ستكون الحاسمة لتحديد هوية المتأهل.

--(بترا)

خ خ/

05/06/2025 21:19:39

MENAFN05062025000117011021ID1109642767

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث