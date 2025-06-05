الأردن يفوز على نظيره العماني ويضع قدمًا في المونديال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 حزيران (بترا)- عمت الأفراح العاصمة عمان وجميع المحافظات، بعد الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره العماني بنتيجة 3-0، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

وساهم هذا الفوز في اقتراب المنتخب الوطني كثيرًا من تحقيق حلم التأهل للمونديال.

وما أن اطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، حتى بدأت أفراح الأردنيين، وخرجت مواكب الفرح ابتهاجًا بهذا الفوز المهم الذي وضعنا على أبواب التأهل.

ويستعد الجمهور الأردني لمتابعة مباراة العراق وكوريا الجنوبية التي تقام الليلة، حيث أن فوز منتخب كوريا يمنح منتخبنا رسميًا بطاقة التأهل للمونديال، أما في حال فوز العراق أو تعادله فإن مباراة الأردن والعراق التي تقام في عمان الثلاثاء المقبل ستكون الحاسمة لتحديد هوية المتأهل.

--(بترا)

خ خ/

05/06/2025 21:19:39