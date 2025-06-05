الأردن يفوز على نظيره العماني ويضع قدمًا في المونديال

الأردن يفوز على نظيره العماني ويضع قدمًا في المونديال
عمان 5 حزيران (بترا)- عمت الأفراح العاصمة عمان وجميع المحافظات، بعد الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره العماني بنتيجة 3-0، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
وساهم هذا الفوز في اقتراب المنتخب الوطني كثيرًا من تحقيق حلم التأهل للمونديال.
وما أن اطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، حتى بدأت أفراح الأردنيين، وخرجت مواكب الفرح ابتهاجًا بهذا الفوز المهم الذي وضعنا على أبواب التأهل.
ويستعد الجمهور الأردني لمتابعة مباراة العراق وكوريا الجنوبية التي تقام الليلة، حيث أن فوز منتخب كوريا يمنح منتخبنا رسميًا بطاقة التأهل للمونديال، أما في حال فوز العراق أو تعادله فإن مباراة الأردن والعراق التي تقام في عمان الثلاثاء المقبل ستكون الحاسمة لتحديد هوية المتأهل.
--(بترا)
خ خ/
05/06/2025 21:19:39
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