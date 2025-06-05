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الأسواق الأوروبية ترتفع بدعم من خفض معدلات الفائدة

الأسواق الأوروبية ترتفع بدعم من خفض معدلات الفائدة

2025-06-05 03:09:18
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 حزيران (بترا)- أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وارتفع مؤشر "ستوكس أوروبا 600" بنسبة 0.16 بالمئة إلى مستوى 551.88 نقطة، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.11 بالمئة إلى 8811.04 نقطة، كما زاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.19 بالمئة إلى 8811.04 نقطة. في حين تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.18 بالمئة إلى 7790.27 نقطة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق
05/06/2025 20:55:47

MENAFN05062025000117011021ID1109642766

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