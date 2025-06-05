الأسواق الأوروبية ترتفع بدعم من خفض معدلات الفائدة

الأسواق الأوروبية ترتفع بدعم من خفض معدلات الفائدة
عمان 5 حزيران (بترا)- أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وارتفع مؤشر "ستوكس أوروبا 600" بنسبة 0.16 بالمئة إلى مستوى 551.88 نقطة، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.11 بالمئة إلى 8811.04 نقطة، كما زاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.19 بالمئة إلى 8811.04 نقطة. في حين تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.18 بالمئة إلى 7790.27 نقطة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق
05/06/2025 20:55:47
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