اتحاد إذاعات الدول العربية يدين استهداف الصحفيين في غزة

اتحاد إذاعات الدول العربية يدين استهداف الصحفيين في غزة
تونس 5 حزيران (بترا)- دان اتحاد إذاعات الدول العربية، إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجزرة جديدة بحق الطواقم الصحفية العاملة في قطاع غزة، حيث عمدت طائرة مسيرة وبشكل مباشر بقصف موقع للصحفيين في مستشفى المعمداني ما أدى إلى استشهاد أربعة صحفيين.
وقال الاتحاد في بيان له اليوم الخميس، إن هذه الجريمة البشعة، هي حلقة جديدة في سلسلة الاستهداف الممنهج للصحفيين والمصورين في القطاع وباقي فلسطين ليرتفع عدد الشهداء الى 224، منذ بدء العدوان، وهو أبشع عدوان على الصحفيين في تاريخ الحروب والنزاعات.
ودعا الاتحاد كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية في العالم، إلى الإدانة الصريحة لهذه الجريمة المتكررة، مذكرًا بأنه يواصل تنفيذ خطة التغطية الاستثنائية للأحداث في غزة من خلال التعاقد مع مراسلين خاصين عاملين في القطاع، وكذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، مع بث المواد المنتجة مع الهيئات الأعضاء والاتحادات الشريكة في مختلف القارات الآسيوية والإفريقية والأوروبية والأميركية، حتى تصل حقيقة ما يحصل في غزة إلى كل العالم.
--(بترا)
ض ع/م ق
05/06/2025 20:44:59
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