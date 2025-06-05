اتحاد إذاعات الدول العربية يدين استهداف الصحفيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 5 حزيران (بترا)- دان اتحاد إذاعات الدول العربية، إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجزرة جديدة بحق الطواقم الصحفية العاملة في قطاع غزة، حيث عمدت طائرة مسيرة وبشكل مباشر بقصف موقع للصحفيين في مستشفى المعمداني ما أدى إلى استشهاد أربعة صحفيين.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم الخميس، إن هذه الجريمة البشعة، هي حلقة جديدة في سلسلة الاستهداف الممنهج للصحفيين والمصورين في القطاع وباقي فلسطين ليرتفع عدد الشهداء الى 224، منذ بدء العدوان، وهو أبشع عدوان على الصحفيين في تاريخ الحروب والنزاعات.

ودعا الاتحاد كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية في العالم، إلى الإدانة الصريحة لهذه الجريمة المتكررة، مذكرًا بأنه يواصل تنفيذ خطة التغطية الاستثنائية للأحداث في غزة من خلال التعاقد مع مراسلين خاصين عاملين في القطاع، وكذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، مع بث المواد المنتجة مع الهيئات الأعضاء والاتحادات الشريكة في مختلف القارات الآسيوية والإفريقية والأوروبية والأميركية، حتى تصل حقيقة ما يحصل في غزة إلى كل العالم.

--(بترا)

ض ع/م ق

05/06/2025 20:44:59