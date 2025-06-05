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الروسي جريبنيف والإيراني نيكوكار بطلا دبي المفتوحة للشطرنج

الروسي جريبنيف والإيراني نيكوكار بطلا دبي المفتوحة للشطرنج

2025-06-05 10:07:55
(MENAFN- Al-Bayan) ">

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توج الأستاذ الدولي الكبير الروسي ألكسي جريبنيف بلقب بطولة دبي المفتوحة للشطرنج 2025 (الفئة الأولى A)، التي اختتمت منافساتها أمس في نادي دبي للشطرنج والثقافة، بعد 9 جولات متتالية، بمشاركة 184 لاعباً ولاعبة من 23 دولة.

ونجح جريبنيف في حسم اللقب بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الأستاذ الدولي الكبير الأرميني سرجسيان شانت، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط، ليتفوق بقاعدة كسر التعادل على الإسباني آلان بيشوت، الذي حصد الرصيد نفسه بعد فوزه في الجولة الختامية على الإيراني موفاهد سينا.

وجاء الروسي زيملاينسكي في المركز الثالث برصيد 6.5 نقطة، عقب فوزه على الفيتنامي فام تران.

وفي منافسات الفئة الثانية (B)، أحرز الأستاذ الدولي الإيراني مهدي نيكوكار لقب البطولة برصيد 7.5 نقطة، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الأرميني مانوكيان سارجيس، مستفيداً من خسارة الهندي فندان ألنكار أمام الصيني زهانج زهي، الذي رفع بدوره رصيده إلى 7 نقاط.

وجاء السري لانكي بيساندو في المركز الثاني بفضل كسر التعادل، تلاه كل من الهندي فندان ألنكار، واليوناني أناستاسيوس بافليدس، والصيني زهانج هي، وجميعهم برصيد 7 نقاط.

وقام نجيب محمد صالح، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعبدالكريم المرزوقي، أمين عام اتحاد الإمارات للشطرنج، بتتويج الفائزين.

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