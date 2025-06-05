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وزير التجارة البريطاني يدعو لإصلاح منظمة التجارة العالمية لضمان الاستقرار والنمو

وزير التجارة البريطاني يدعو لإصلاح منظمة التجارة العالمية لضمان الاستقرار والنمو

2025-06-05 10:07:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا وزير التجارة البريطاني، جوناثان رينولدز، إلى إجراء إصلاحات جذرية في منظمة التجارة العالمية، مشدداً على ضرورة تحديث آلياتها بما يواكب التحديات الاقتصادية المتسارعة، لا سيما نظام تسوية النزاعات الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب بطء إجراءاته، والتي قد تمتد لسنوات.


ونقلت صحيفة الغارديان عن رينولدز، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر مركز السياسات الأوروبية للأمن في بروكسل، قوله "ندرك أن إصلاح منظمة التجارة العالمية وإعادة تموضعها لتمكينها من الاستجابة الفعّالة لتحديات العصر، هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والنمو طويل الأمد".

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