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الديوان الملكي يعزي عشيرة المشاقبة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى عشيرة المشاقبة بوفاة العميد المتقاعد عمر سعود المشاقبة.
ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المشاقبة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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