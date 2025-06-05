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البر والإحسان تسلم مساعدات طارئة لأُسر عفيفة

البر والإحسان تسلم مساعدات طارئة لأُسر عفيفة

2025-06-05 10:07:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدمت حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، مساعدات طارئة لعدد من الأسر العفيفة في محافظات جرش وعجلون والعقبة.


وجاء توزيع المساعدات بحسب بيان صحفي لـ"جهد"، اليوم الخميس، ضمن حملة عيد الأضحى المبارك للبر والإحسان، وترجمة لأهدافها الإنسانية في ترجمة معاني التكافل والتضامن الاجتماعي.


وشملت المساعدات التي قدمتها الحملة، 300 طرد غذائي، و270 كوبون ملابس للأطفال، في مناطق قريقرة وفينان في وادي عربة بمحافظة العقبة، والكفير في جرش، والشفا في عجلون.

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