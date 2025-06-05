الاتحاد من أجل المتوسط يدعو إلى مواجهة تهديدات التلوث البلاستيكي بالمنطقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 حزيران(بترا)- أكد الاتحاد من أجل المتوسط الحاجة المُلِحّة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التهديدات المتزايدة الناجمة عن التلوث البلاستيكي في المنطقة.

وقال الاتحاد في بيان بمناسبة يوم البيئة العالمي: إنه وعلى الرغم من أن البحر الأبيض المتوسط يمثل أقل من 1 بالمئة من مساحة المحيطات العالمية، إلا أنه يؤوي نحو 20 بالمئة من جميع الأنواع البحرية المعروفة، مما يجعله إحدى أبرز النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي البحري عالميًا، ومع ذلك، فهو موطن أيضًا لأحد أكبر تجمعات التلوث البلاستيكي البحري في العالم، مع تسرب نحو 730 طنًا من النفايات البلاستيكية إلى مياهه يوميًا.

وبين، أن التقديرات تشير إلى أنه إذا استمر إنتاج البلاستيك في النمو بمعدل 4 بالمئة سنويًا، ولم يتم تحسين إدارة النفايات جذريًا، فقد يتضاعف تسرب البلاستيك إلى البحر بحلول عام 2040، مع احتمال أن يفوق وزن البلاستيك وزن الأسماك بحلول عام 2050.

وقال الاتحاد: أن تراكم التلوث في البحر الأبيض المتوسط ينتج عن عوامل عدة، منها الكثافة السكانية الساحلية العالية، والسياحة الجماعية، ومحدودية تبادل المياه بسبب طبيعته شبه المغلقة، ويسبب هذا التلوث مخاطر بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية جسيمة لا تزال آثارها قيد الدراسة، ولهذا، يجب أن تركز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على تعزيز سياسات الاقتصاد الدائري، للحد من استهلاك البلاستيك وتشجيع استخدام بدائل قابلة للتحلل وأكثر استدامة.

وزاد، أنه ولطالما كان الاتحاد من أجل المتوسط داعمًا قويًا لمبادرات الاقتصاد الأزرق المستدام، ومن أبرز هذه المبادرات الشراكة المتوسطية الزرقاء، وهي صندوق متعدد المانحين أُنشئ بمبادرة من الاتحاد لحشد الاستثمارات في مشاريع الاقتصاد الأزرق المستدامة في جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البحر الأحمر، ومن المتوقع الإعلان عن مستجدات مهمة لهذه الشراكة الأسبوع المقبل خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس.

وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل:"مع احتفالنا بيوم البيئة العالمي، من الأهمية بمكان أن ندرك أن المد المتزايد للنفايات البلاستيكية لا يمثل قضية بيئية فحسب، بل قضية تؤثر بشكل مباشر على رفاه مجتمعاتنا واقتصاداتنا. إن التحديات العابرة للحدود مثل التلوث البلاستيكي تتطلب حلولًا عبر الحدود. وسيظل الاتحاد من أجل المتوسط داعمًا لمبادرات التعاون الإقليمي التي تعزز التنمية المستدامة وتحمي بحرنا الثمين للأجيال المقبلة."

--(بترا)

ص خ/م ك/م ق

05/06/2025 16:48:47





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