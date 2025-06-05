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الكورة: مستشفى الأميرة راية يعلن عن خطته لإدامة الخدمات خلال عطلة العيد

الكورة: مستشفى الأميرة راية يعلن عن خطته لإدامة الخدمات خلال عطلة العيد

2025-06-05 10:05:34
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 5 حزيران (بترا)- حاتم الظاظا- أعلن مستشفى الأميرة راية في بلدة دير أبي سعيد بلواء الكورة غربي إربد، عن خطته لإدامة الخدمات الصحية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر حتى مساء يوم الثلاثاء القادم.

وقال مدير مستشفى الأميرة راية الدكتور محمد أبو حلاوة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى تأمين المستشفى بكميات تكفي لأسبوعين من الديزل والأوكسجين.

وأضاف، أنه جرى تعزيز مستودع الصيدلية والمستهلكات الطبية وغير الطبية ومستودع الأرزاق لسد الاحتياجات، كما جرى وضع برنامج لدوام كل الكوادر يشمل الأساسيين والمناوبين والاحتياط، مشيرًا أنه تم إعداد برنامج زيارات للإداريين وجولات لرؤساء الأقسام للإطلاع على سير العمل، بالإضافة إلى جولات فريق الوزارة.

--(بترا)

ح ظ/م ك/م ق

05/06/2025 16:04:38

MENAFN05062025000117011021ID1109641528

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