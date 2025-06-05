الكورة: مستشفى الأميرة راية يعلن عن خطته لإدامة الخدمات خلال عطلة العيد

الكورة: مستشفى الأميرة راية يعلن عن خطته لإدامة الخدمات خلال عطلة العيد
إربد 5 حزيران (بترا)- حاتم الظاظا- أعلن مستشفى الأميرة راية في بلدة دير أبي سعيد بلواء الكورة غربي إربد، عن خطته لإدامة الخدمات الصحية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر حتى مساء يوم الثلاثاء القادم.
وقال مدير مستشفى الأميرة راية الدكتور محمد أبو حلاوة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى تأمين المستشفى بكميات تكفي لأسبوعين من الديزل والأوكسجين.
وأضاف، أنه جرى تعزيز مستودع الصيدلية والمستهلكات الطبية وغير الطبية ومستودع الأرزاق لسد الاحتياجات، كما جرى وضع برنامج لدوام كل الكوادر يشمل الأساسيين والمناوبين والاحتياط، مشيرًا أنه تم إعداد برنامج زيارات للإداريين وجولات لرؤساء الأقسام للإطلاع على سير العمل، بالإضافة إلى جولات فريق الوزارة.
--(بترا)
ح ظ/م ك/م ق
05/06/2025 16:04:38
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