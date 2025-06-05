البر والإحسان تسلم مساعدات طارئة لأُسر عفيفة

البر والإحسان تسلم مساعدات طارئة لأُسر عفيفة
عمان 5 حزيران (بترا)- قدمت حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، مساعدات طارئة لعدد من الأسر العفيفة في محافظات جرش وعجلون والعقبة.
وجاء توزيع المساعدات بحسب بيان صحفي لـ"جهد"، اليوم الخميس، ضمن حملة عيد الأضحى المبارك للبر والإحسان، وترجمة لأهدافها الإنسانية في ترجمة معاني التكافل والتضامن الاجتماعي.
وشملت المساعدات التي قدمتها الحملة، 300 طرد غذائي، و270 كوبون ملابس للأطفال، في مناطق قريقرة وفينان في وادي عربة بمحافظة العقبة، والكفير في جرش، والشفا في عجلون.
وتسعى حملة البر والإحسان ضمن برامجها المستمرة الى الوصول المباشر للأسر المستهدفة، ومساعدة النساء اللواتي يعيلين أسرًا
والأطفال الأيتام، من خلال تقديم المساعدات الطارئة التي تسهم في توفير احتياجات هذه الفئات، ويحسن من أوضاعها المعيشية.
وتم تقديم المساعدات، بحسب الحملة، بالتنسيق مع الشركاء المحليين، واستنادًا إلى قاعدة البيانات المتوفرة لديها بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لهذه الأسر، إذ تحرص الحملة على التوزيع الجغرافي لتدخلاتها لتشمل جميع مناطق المملكة.
--(بترا)
م خ/م ك/م ق
05/06/2025 16:29:02
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