البر والإحسان تسلم مساعدات طارئة لأُسر عفيفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 حزيران (بترا)- قدمت حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، مساعدات طارئة لعدد من الأسر العفيفة في محافظات جرش وعجلون والعقبة.

وجاء توزيع المساعدات بحسب بيان صحفي لـ"جهد"، اليوم الخميس، ضمن حملة عيد الأضحى المبارك للبر والإحسان، وترجمة لأهدافها الإنسانية في ترجمة معاني التكافل والتضامن الاجتماعي.

وشملت المساعدات التي قدمتها الحملة، 300 طرد غذائي، و270 كوبون ملابس للأطفال، في مناطق قريقرة وفينان في وادي عربة بمحافظة العقبة، والكفير في جرش، والشفا في عجلون.

وتسعى حملة البر والإحسان ضمن برامجها المستمرة الى الوصول المباشر للأسر المستهدفة، ومساعدة النساء اللواتي يعيلين أسرًا

والأطفال الأيتام، من خلال تقديم المساعدات الطارئة التي تسهم في توفير احتياجات هذه الفئات، ويحسن من أوضاعها المعيشية.

وتم تقديم المساعدات، بحسب الحملة، بالتنسيق مع الشركاء المحليين، واستنادًا إلى قاعدة البيانات المتوفرة لديها بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لهذه الأسر، إذ تحرص الحملة على التوزيع الجغرافي لتدخلاتها لتشمل جميع مناطق المملكة.

--(بترا)

م خ/م ك/م ق

05/06/2025 16:29:02