المسلمون يُحيون يوم عرفة في أجواء إيمانية وروحانية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 5 حزيران (بترا) – أماني الحمزات- يُحيي المسلمون في مختلف أنحاء العالم، اليوم الخميس، التاسع من شهر ذي الحجة، وقفة عرفة، التي تُعد من أعظم أيام السنة الهجرية لما تحمله من دلالات دينية وروحانية، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، مؤدين الركن الأهم من مناسك الحج، في مشهد إيماني جامع تتجلى فيه معاني التضرع والخشوع.

ويُمضي الحجاج ساعات هذا اليوم المبارك في الذكر والدعاء والاستغفار، فيما يحرص المواطنون في المملكة على صيام يوم عرفة، لما له من فضل عظيم، استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده"، كما يُقبل كثيرون على الإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن خلال هذا اليوم المبارك.

وقالت المواطنة أم عبد الله، في حديثها لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنها تواظب سنويًا على صيام يوم عرفة، وتُخصّصه للعبادة والابتهال، مشيرة إلى أن هذا اليوم "يمثّل فرصة للتقرب من الله، وطلب المغفرة والرحمة والسكينة الروحية".

وبيّن الشاب خالد القرعان، أن هذا اليوم "يشكّل محطة إيمانية مميزة حتى لمن لم يُؤدّ مناسك الحج، حيث يعيش المسلمون فيه حالة من الروحانية والتأمل، ويتفرغون للدعاء ومحاسبة النفس".

من جانبه، قال إمام المسجد الشيخ خالد ابو داري، إن يوم عرفة "يُعد من أفضل الأيام عند الله، إذ تتنزل فيه الرحمات وتُستجاب فيه الدعوات، ويُعتق الله فيه من النار من يشاء"، لافتًا إلى أنه يمثل فرصة عظيمة للمؤمنين لمراجعة أنفسهم وتجديد توبتهم وإخلاصهم لله تعالى.

وأضاف أبو داري، أن هذا اليوم يختتم مع غروب الشمس، إيذانًا بدخول عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة، وهو من أبرز المناسبات الإسلامية التي تتجلى فيها معاني الطاعة والتكافل، من خلال شعيرة الأضحية، وصلة الرحم، ومشاركة الفرح مع الأهل والمحتاجين.

--(بترا)

ا.ح/م ك/م ق

05/06/2025 16:00:48