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عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

2025-06-05 10:01:15
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

وهنأ سموه معالي أنيتا أناند بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية في كندا، مؤكدا تطلعه إلى العمل مع معاليها لتعزيز مسارات التعاون بين البلدين.

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