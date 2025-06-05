عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.
وهنأ سموه معالي أنيتا أناند بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية في كندا، مؤكدا تطلعه إلى العمل مع معاليها لتعزيز مسارات التعاون بين البلدين.
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