طقس الإمارات المتوقع في أول أيام عيد الأضحى المبارك

طقس الإمارات المتوقع في أول أيام عيد الأضحى المبارك
- الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
- الخليج العربي يكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والثاني عند الساعة 22:23
والجزر الأول عند الساعة 15:04 والثاني عند الساعة 05:21.
- بحر عمان يكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:12 والثاني عند الساعة 08:01 والجزر الأول عند الساعة 12:30 والثاني عند الساعة 01:15.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 36 26 80 15
دبي 35 27 80 35
الشارقة 37 26 80 35
عجمان 35 27 80 30
أم القيوين 36 26 80 35
رأس الخيمة 38 27 80 20
الفجيرة 38 29 75 10
العـين 38 26 65 15
ليوا 39 25 55 15
الرويس 38 27 75 10
السلع 40 29 70 20
دلـمـا 39 29 65 25
طنب الكبرى 35 29 80 60
طنب الصغرى 35 29 80 60
أبو موسى 33 29 85 60
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