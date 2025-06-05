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طقس الإمارات المتوقع في أول أيام عيد الأضحى المبارك

طقس الإمارات المتوقع في أول أيام عيد الأضحى المبارك

2025-06-05 10:01:14
(MENAFN- Al-Bayan) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة شمالاً وشرقاً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

- الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

- الخليج العربي يكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والثاني عند الساعة 22:23

والجزر الأول عند الساعة 15:04 والثاني عند الساعة 05:21.

- بحر عمان يكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:12 والثاني عند الساعة 08:01 والجزر الأول عند الساعة 12:30 والثاني عند الساعة 01:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 26 80 15

دبي 35 27 80 35

الشارقة 37 26 80 35

عجمان 35 27 80 30

أم القيوين 36 26 80 35

رأس الخيمة 38 27 80 20

الفجيرة 38 29 75 10

العـين 38 26 65 15

ليوا 39 25 55 15

الرويس 38 27 75 10

السلع 40 29 70 20

دلـمـا 39 29 65 25

طنب الكبرى 35 29 80 60

طنب الصغرى 35 29 80 60

أبو موسى 33 29 85 60

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