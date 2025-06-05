الاحتلال يحذر الفلسطينيين من العودة لشمال غزة
خبرني - حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي ، الخميس، الفلسطينيين من العودة إلى مناطق شمالي قطاع غزة بسبب خطر القتال.
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي، "إلى سكان قطاع غزة الذين عادوا او ينون العودة الى مناطق بيت لاهيا، جباليا وبيت حانون وحارتها في القريب العاجل: المناطق الموجودة شمالي شارع صلاح خلف والقدس تعد مناطق قتال خطيرة".
وأضاف " لا تعودوا إلى تلك المناطق في شمال القطاع حتى إشعار آخر من أجل سلامتكم".
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