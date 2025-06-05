جيش الاحتلال يحذر الفلسطينيين من العودة لشمال غزة

خبرني - حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي ، الخميس، الفلسطينيين من العودة إلى مناطق شمالي قطاع غزة بسبب خطر القتال.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي، "إلى سكان قطاع غزة الذين عادوا او ينون العودة الى مناطق بيت لاهيا، جباليا وبيت حانون وحارتها في القريب العاجل: المناطق الموجودة شمالي شارع صلاح خلف والقدس تعد مناطق قتال خطيرة".

وأضاف " لا تعودوا إلى تلك المناطق في شمال القطاع حتى إشعار آخر من أجل سلامتكم".