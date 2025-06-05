ليبرمان: إسرائيل تسلح عصابات في غزة بأمر من نتنياهو

خبرني - نقلت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، أفيغدور ليبرمان، قوله إن إسرائيل سلمت أسلحة لعصابات في قطاع غزة بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وفي الأشهر الأخيرة تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن ظهور "مجموعات إجرامية مسلحة" بغزة تعمل بحماية الجيش الإسرائيلي، وتهاجم الفلسطينيين.

وقال ليبرمان لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "إسرائيل نقلت بنادق هجومية وأسلحة خفيفة إلى مليشيات إجرامية في غزة"، مؤكدا أن هذه الخطوة تمت "بأوامر من نتنياهو".

وأضاف أن تسليح عصابات إجرامية في غزة لم يحصل على مصادقة المجلس الوزاري المصغر، مؤكدا أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) يعلم بالأمر.

وأردف "لكنني لست متأكدا من أن رئيس أركان الجيش ( إيال زامير) كان يعلم، نحن نتحدث عن ما يُعادل (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش في غزة".

وأضاف ليبرمان محذرا "لا أحد يضمن عدم توجيه هذه الأسلحة إلى إسرائيل. ليس لدينا أي وسيلة للمراقبة أو التتبع".

ورفض "الشاباك" التعقيب على تصريحات ليبرمان، وفق هيئة البث الإسرائيلية.



كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أن إسرائيل نقلت سلاحا لمليشيا ياسر أبو شباب، بينها أسلحة خفيفة صودرت من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وياسر أبو شباب، من سكان رفح ويُعد قائدا لإحدى المليشيات المتهمة بالتعاون مع إسرائيل في جنوب القطاع.

وبحسب المصدر-وفق ما نقلت عنه إذاعة جيش الاحتلال- فإن تسليح تلك المليشيا جاء بمبادرة من أجهزة الأمن والقيادة السياسية، كما أن مليشيا أبو شباب تعمل شرقي رفح في مناطق سيطر عليها الجيش.

واللافت -وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت- أن ردّ مكتب رئيس الوزراء لم يتضمن نفيًا قاطعًا، إذ جاء في بيان مقتضب: "إسرائيل تعمل على هزيمة حماس بطرق مختلفة ومتنوعة، بناء على توصية جميع رؤساء جهاز الأمن".

وردّ ليبرمان على هذا البيان بتغريدة مقتضبة كتب فيها: "لا تعطوهم أسلحة".

تعاون مع إسرائيل وتنسيق مع السلطة

وفي سياق موازٍ يعكس تزايد تعقيدات المشهد الأمني في القطاع، سلط تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت الضوء على شريط فيديو لياسر أبو شباب، وهو من سكان رفح، أعلن فيه أن قواته تعمل "بموجب الشرعية الفلسطينية" وتحت "مباركة قيادة السلطة الفلسطينية"، وفق تعبيره.

وادعى أبو شباب أن منطقته، وهي الجزء الشرقي من مدينة رفح، "تطهرّت" من سيطرة حماس وأصبحت تحت قبضة المليشيا التابعة له، بل دعا السكان للعودة إلى منازلهم، متعهدا بتوفير المأوى والطعام. وقال إن مجموعته المسلحة أُنشئت بهدف حماية المدنيين من "إرهاب حكومة حماس" ومن وصفهم بـ"لصوص المساعدات".

وظهر في الفيديو مقاتلو المليشيا وهم ينصبون الخيام ويوزعون المواد الغذائية، كما طالبوا وسائل الإعلام بتوثيق نشاطهم، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى إضفاء شرعية على وجودهم العسكري.

وأثار ظهور أبو شباب في هذا التوقيت موجة من الاتهامات من جهات فلسطينية، قالت إنه يتعاون مع إسرائيل ومع منظمة إغاثة أميركية تشرف على توزيع المساعدات في غزة بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.



ووجهت حماس في أكثر من مناسبة اتهامات مباشرة لما وصفتها بـ"عصابات مسلحة" مدعومة من إسرائيل تنهب المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل غزة، في ظل حصار إسرائيلي خانق.

ونشرت الحركة لقطات تُظهر مسلحين من جناحها العسكري وهم يطلقون النار على أفراد من مليشيا أبو شباب خلال ما وصفته بـ"لقاء مع وحدات من الجنود الإسرائيليين المستعربين".



مخاوف على مصير الأسرى

من ناحية أخرى، نقل نفس التقرير عن مصادر أمنية إسرائيلية تحذيرها من تصاعد الفوضى في قطاع غزة، مما قد يؤدي إلى وقوع الأسرى الإسرائيليين في قبضة المليشيات المسلحة المتعددة، وهو ما سيصعّب التوصل إلى اتفاق للإفراج عنهم.

وقالت هذه المصادر لعائلات الأسرى إن "الفرصة التفاوضية ما زالت قائمة طالما أن المختطفين بيد الجناح العسكري لحماس، لكن انهيار التنظيم سيؤدي إلى تفتيت السيطرة ويدفع إسرائيل للتفاوض مع جهات متعددة مجهولة الانتماء".

وقالت هذه المصادر إن مثل هذا الوضع سيجبر إسرائيل على التحدث مع عدة أطراف، وليس مع طرف واحد فقط، كما هو الحال اليوم.

ولكن نفس التقرير نقل عن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي رأيا مخالفا، يقول "لا أرى حتى الآن أي مؤشرات على انهيار قيادة حماس. حتى إن شهدنا احتجاجات شعبية، لا يبدو أن التسلسل القيادي للحركة يتفكك".

وخلفت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.