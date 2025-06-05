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إطلاق أولى رحلات الطيران السعودي إلى سوريا بعد انقطاع 12 عاماً

إطلاق أولى رحلات الطيران السعودي إلى سوريا بعد انقطاع 12 عاماً

2025-06-05 09:12:47
(MENAFN- Al-Bayan) دشن الطيران السعودي منخفض التكلفة "فلاي ناس" أولى رحلاته، اليوم الخميس، من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، باتجاه مطار دمشق الدولي وذلك بعد انقطاع دام 12 عاما.

وأعلن الطيران السعودي اليوم أنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيتين من الرياض وجدة خلال الشهر الجاري.

وأفادت بـ "التحول إلى رحلة يومية في الشهر المقبل".

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