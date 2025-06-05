إطلاق أولى رحلات الطيران السعودي إلى سوريا بعد انقطاع 12 عاماً

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إطلاق أولى رحلات الطيران السعودي إلى سوريا بعد انقطاع 12 عاماً
(MENAFN- Al-Bayan) دشن الطيران السعودي منخفض التكلفة "فلاي ناس" أولى رحلاته، اليوم الخميس، من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، باتجاه مطار دمشق الدولي وذلك بعد انقطاع دام 12 عاما.
وأعلن الطيران السعودي اليوم أنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيتين من الرياض وجدة خلال الشهر الجاري.
وأفادت بـ "التحول إلى رحلة يومية في الشهر المقبل".
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