منتخب الرماية يحقق 3 ميداليات ذهبيتان وبرونزية في البطولة الآسيوية بالصين

منتخب الرماية يحقق 3 ميداليات ذهبيتان وبرونزية في البطولة الآسيوية بالصين
أعلن نادي الرماية عن تتويج منتخبنا الوطني للرماية بثلاث ميداليات (ذهبيتان وبرونزية) ضمن منافسات البطولة الآسيوية للرماية المتواصلة في مدينة لين فين الصينية بمشاركة عدد كبير من المنتخبات الآسيوية في إنجاز لافت يحسب لرياضة الرماية الكويتية.
وبهذه المناسبة، قال رئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة، رئيس النادي دعيج العتيبي لـ«كونا» إن الرامي منصور الرشيدي أحرز ذهبية منافسات رماية (سكيت) للفردي، كما حصل الرامي عبدالعزيز السعد على برونزية ذات المسابقة، فيما ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية لرام ماليزي.
وأضاف أن منتخبنا المكون من الرماة عبدالعزيز السعد ومنصور الرشيدي وعبدالعزيز الفيحان تمكن من إحراز ذهبية منافسات رماية (سكيت) للفرق متقدما على منتخب الصين المضيف الذي احتل المركز الثاني فيما جاء منتخب قطر ثالثا.
وأهدى العتيبي هذا الفوز الكبير باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والرماة الأبطال إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد عبدالله رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي الكريم.
وأشاد بما قدمه أبطالنا من مستويات مميزة في البطولة المتواصلة حتى 10 الجاري، معربا عن أمله بحصد المزيد من الميداليات في مسابقات البطولة ومزيد من الإنجازات لرياضة الرماية الكويتية.
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