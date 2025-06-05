منتخب الرماية يحقق 3 ميداليات ذهبيتان وبرونزية في البطولة الآسيوية بالصين

أعلن نادي الرماية عن تتويج منتخبنا الوطني للرماية بثلاث ميداليات (ذهبيتان وبرونزية) ضمن منافسات البطولة الآسيوية للرماية المتواصلة في مدينة لين فين الصينية بمشاركة عدد كبير من المنتخبات الآسيوية في إنجاز لافت يحسب لرياضة الرماية الكويتية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة، رئيس النادي دعيج العتيبي لـ«كونا» إن الرامي منصور الرشيدي أحرز ذهبية منافسات رماية (سكيت) للفردي، كما حصل الرامي عبدالعزيز السعد على برونزية ذات المسابقة، فيما ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية لرام ماليزي.

وأضاف أن منتخبنا المكون من الرماة عبدالعزيز السعد ومنصور الرشيدي وعبدالعزيز الفيحان تمكن من إحراز ذهبية منافسات رماية (سكيت) للفرق متقدما على منتخب الصين المضيف الذي احتل المركز الثاني فيما جاء منتخب قطر ثالثا.

وأهدى العتيبي هذا الفوز الكبير باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والرماة الأبطال إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد عبدالله رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي الكريم.

وأشاد بما قدمه أبطالنا من مستويات مميزة في البطولة المتواصلة حتى 10 الجاري، معربا عن أمله بحصد المزيد من الميداليات في مسابقات البطولة ومزيد من الإنجازات لرياضة الرماية الكويتية.