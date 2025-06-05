الصحة تصدر إرشادات وقائية شاملة للحجاج خلال موسم الحج لضمان سلامتهم

عبدالكريم العبدالله

في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، أصدرت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات الصحية الوقائية، التي تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية الشائعة خلال موسم الحج، وضمان أداء المناسك بأمان وطمأنينة.

وأكدت الوزارة على أهمية الوعي الصحي واتباع الإرشادات التالية:

أولاً: عند الشعور بأي أعراض مرضية

دعت الوزارة كل من يشعر بأي أعراض صحية غير معتادة أثناء أداء المناسك إلى عدم التردد في طلب الاستشارة الطبية من طبيب الحملة أو التوجه إلى بعثة الحج الكويتية أو أقرب مركز صحي.

كما شددت على أهمية اصطحاب تقرير طبي مفصل لمن يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، القلب، أو غيرها، يتضمن العلاجات والجرعات اليومية.

ثانيًا: الوقاية من العدوى التنفسية

شملت التوصيات ما يلي:

. تغطية الفم والأنف قدر الإمكان.

. استخدام المناديل عند السعال والعطاس والتخلص منها بطريقة آمنة.

. غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

. تجنب المصافحة والاحتكاك المباشر مع من تظهر عليهم أعراض تنفسية.

ثالثًا: الوقاية من التسمم الغذائي

. التأكد من صلاحية الأطعمة والمشروبات.

. عدم تناول الأطعمة المكشوفة أو المعرضة للحشرات.

. حفظ الأطعمة المطهية في ظروف تبريد مناسبة.

. غسل الفواكه والخضروات جيدًا.

. فصل الأطعمة النيئة عن الجاهزة.

. غسل اليدين قبل وبعد تحضير الطعام.

رابعًا: الوقاية من ضربة الشمس والإجهاد الحراري

. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

. شرب كميات كافية من الماء والسوائل.

. ارتداء ملابس قطنية ذات ألوان فاتحة.

. استخدام المظلات والقبعات.

. أخذ قسط كافٍ من الراحة.

وفي حال الإصابة بـ ضربة شمس، نصحت الوزارة بـ:

. نقل المصاب لمكان مظلل وبارد.

. تبريد الجسم بالماء البارد، مع التركيز على الرأس والرقبة.

. إزالة الملابس الثقيلة.

. إعطاء المصاب السوائل.

. طلب الإسعاف عند الحاجة.

خامسًا: الوقاية من التسلخ الجلدي

. ارتداء الملابس القطنية.

. الحفاظ على نظافة الجسم واستخدام المراهم المناسبة.

. تجفيف المناطق المصابة جيدًا قبل وضع المراهم.

. غسل الجسم بالماء والصابون بشكل منتظم.

سادسًا: إرشادات ما بعد العودة

وأوصت وزارة الصحة الحجاج، بعد العودة إلى البلاد، بطلب الاستشارة الطبية فور ظهور أي أعراض مرضية لضمان الكشف المبكر والحد من انتقال العدوى.