الصحة تصدر إرشادات وقائية شاملة للحجاج خلال موسم الحج لضمان سلامتهم

الصحة تصدر إرشادات وقائية شاملة للحجاج خلال موسم الحج لضمان سلامتهم
عبدالكريم العبدالله
في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، أصدرت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات الصحية الوقائية، التي تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية الشائعة خلال موسم الحج، وضمان أداء المناسك بأمان وطمأنينة.
وأكدت الوزارة على أهمية الوعي الصحي واتباع الإرشادات التالية:
أولاً: عند الشعور بأي أعراض مرضية
دعت الوزارة كل من يشعر بأي أعراض صحية غير معتادة أثناء أداء المناسك إلى عدم التردد في طلب الاستشارة الطبية من طبيب الحملة أو التوجه إلى بعثة الحج الكويتية أو أقرب مركز صحي.
كما شددت على أهمية اصطحاب تقرير طبي مفصل لمن يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، القلب، أو غيرها، يتضمن العلاجات والجرعات اليومية.
ثانيًا: الوقاية من العدوى التنفسية
شملت التوصيات ما يلي:
. تغطية الفم والأنف قدر الإمكان.
. استخدام المناديل عند السعال والعطاس والتخلص منها بطريقة آمنة.
. غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.
. تجنب المصافحة والاحتكاك المباشر مع من تظهر عليهم أعراض تنفسية.
ثالثًا: الوقاية من التسمم الغذائي
. التأكد من صلاحية الأطعمة والمشروبات.
. عدم تناول الأطعمة المكشوفة أو المعرضة للحشرات.
. حفظ الأطعمة المطهية في ظروف تبريد مناسبة.
. غسل الفواكه والخضروات جيدًا.
. فصل الأطعمة النيئة عن الجاهزة.
. غسل اليدين قبل وبعد تحضير الطعام.
رابعًا: الوقاية من ضربة الشمس والإجهاد الحراري
. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.
. شرب كميات كافية من الماء والسوائل.
. ارتداء ملابس قطنية ذات ألوان فاتحة.
. استخدام المظلات والقبعات.
. أخذ قسط كافٍ من الراحة.
وفي حال الإصابة بـ ضربة شمس، نصحت الوزارة بـ:
. نقل المصاب لمكان مظلل وبارد.
. تبريد الجسم بالماء البارد، مع التركيز على الرأس والرقبة.
. إزالة الملابس الثقيلة.
. إعطاء المصاب السوائل.
. طلب الإسعاف عند الحاجة.
خامسًا: الوقاية من التسلخ الجلدي
. ارتداء الملابس القطنية.
. الحفاظ على نظافة الجسم واستخدام المراهم المناسبة.
. تجفيف المناطق المصابة جيدًا قبل وضع المراهم.
. غسل الجسم بالماء والصابون بشكل منتظم.
سادسًا: إرشادات ما بعد العودة
وأوصت وزارة الصحة الحجاج، بعد العودة إلى البلاد، بطلب الاستشارة الطبية فور ظهور أي أعراض مرضية لضمان الكشف المبكر والحد من انتقال العدوى.
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