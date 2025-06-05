الداخلية تؤكد استعداداتها الأمنية والمرورية لتأمين عطلة العيد

الداخلية تؤكد استعداداتها الأمنية والمرورية لتأمين عطلة العيد
أكدت وزارة الداخلية اليوم الخميس، أن قطاعاتها الأمنية والمرورية المعنية أتمت استعداداتها في المحافظات الست في إطار جهودها لتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك بما يضمن السلامة العامة ويعزز الطمأنينة بين المواطنين والمقيمين.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي، إن مختلف القطاعات الميدانية فعلت وجودها في المواقع الحيوية بما في ذلك المجمعات التجارية والأماكن الترفيهية والمناطق السكنية والمنافذ الحدودية ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الانسيابية المرورية والحفاظ على النظام العام.
ودعت الجميع إلى الالتزام بالإرشادات العامة والتعاون مع رجال الأمن بما يسهم في توفير أجواء آمنة ومريحة خلال أيام العيد مشيرة إلى أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عبر هاتف الطوارئ (112).
وشددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها الأمنية خلال فترة العطلة، متمنية للجميع عيدا سعيدا وعطلة آمنة.
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