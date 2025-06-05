الداخلية تؤكد استعداداتها الأمنية والمرورية لتأمين عطلة العيد

أكدت وزارة الداخلية اليوم الخميس، أن قطاعاتها الأمنية والمرورية المعنية أتمت استعداداتها في المحافظات الست في إطار جهودها لتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك بما يضمن السلامة العامة ويعزز الطمأنينة بين المواطنين والمقيمين.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي، إن مختلف القطاعات الميدانية فعلت وجودها في المواقع الحيوية بما في ذلك المجمعات التجارية والأماكن الترفيهية والمناطق السكنية والمنافذ الحدودية ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الانسيابية المرورية والحفاظ على النظام العام.

ودعت الجميع إلى الالتزام بالإرشادات العامة والتعاون مع رجال الأمن بما يسهم في توفير أجواء آمنة ومريحة خلال أيام العيد مشيرة إلى أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عبر هاتف الطوارئ (112).

وشددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها الأمنية خلال فترة العطلة، متمنية للجميع عيدا سعيدا وعطلة آمنة.