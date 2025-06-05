أكاديميون ومختصون في الكرك: يوم عرفة هو تجسيد إيماني روحاني

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الكرك 5 حزيران (بترا)- محمد العساسفة- قال أكاديميون ومختصون في الفقه والشريعة الإسلامية في محافظة الكرك، إن يوم عرفة هو تجسيد إيماني روحاني، تلتقي فيه النفحات الإيمانية بمشاعر الصدق والإخلاص بالدعاء والتكبير والتسبيح والتهليل، وهو موسم للخيرات ومنافع للناس وتكاثر الحسنات ووقت الطاعات وتُكفر فيه السيئات وفضَّله الله على كثير من أيام العام وجعل فيه نفحات ربانية لعباده.

وقالوا في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن يوم عرفة يمثل مناسبة سنوية يتجلى فيها الفضل الإلهي، حيث يقف الحجاج على صعيد عرفات خاشعين، فيما يشارك غير الحجاج بالصيام والدعاء والعمل الصالح، ولقد شرف الله تعالى هذا اليوم وفضله بفضائل كثيرة فهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، فقال تعالى ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً)).

وقال مفتي الكرك الدكتور وليد الذنيبات، إنه في يوم عرفة يستشعر الجميع عِظم هذا اليوم، مُلبّين، متضرّعين إلى الخالق بكل عبارات الأدعية وفي كل بقاع الأرض، ونحتاج في هذا اليوم إلى الإخلاص في الدعاء بأن يفك الله -عز وجل- كرب أهل غزة هاشم والأمة جمعاء ويُعلي رايتها، ويحقق أمانينا، وأن يحفظ الله الأردن قيادةً وشعبًا، ويديم علينا يوم عرفة، ونحن ننعم بموفور الصحة والسعادة والسرور.

وأشار مدير أوقاف الكرك الدكتور حمدو المعايطة إلى أن صيام يوم عرفة من الطاعات التي حث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام لغير الحاج، وعندما سئل عن صوم يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم (يكفّر السنة الماضية والباقية)، مشيراً إلى أن هذا اليوم هو موسم للدعاء والذكر وعرض الحاجات على الله سبحانه وتعالى، والتقرب إليه، ونلهج لله بالدعاء أن يصلح أمتنا ويرد لها عزتها ومكانتها ويكرمنا بعودة أقصانا المبارك لسيادة الإسلام.

وبين عميد كلية الشريعة في جامعة مؤتة الدكتور محمود المعايطة، أنه يستحب في العشرة الأواخر ويوم عرفة على وجه الخصوص الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة نافلة وصدقة وذكر وصلة رحم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وزيارة الأقارب، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء.

وأكد الأكاديمي الفقهي الدكتور عزام الشمايلة، أن يوم عرفة محطة إيمانية سنوية تتجدد فيها النفحات الربانية، حيث يحمل هذا اليوم في طياته معاني سامية من الرحمة والمغفرة والعتق من النار ويوافق يوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، وهو عيد لأهل الموقف ويوم أقسم الله به، ويمثل فرصة عظيمة للتكفير عن ذنوب السنة الماضية والمقبلة، لغير الحجاج.

وأضاف، أنه ينصح في هذا اليوم بالإكثار من الدعاء والذكر، مشيرًا إلى أن الدعاء أثناء السجود هو الأقرب إلى الله، كما يجب أن يكثر المسلم من طلب العفو والرحمة والمغفرة من الله عز وجل والتصدق وصلة الرحم، كما يجب العزم على ترك المعاصي والتوبة إلى الله توبة نصوحة، واستغلال تلك الأيام في البر.

وأكد الباحث الشرعي الشيخ رامي العساسفة، أن يوم عرفة يذكرنا بواجبنا نحو ديننا من التمسك به والالتزام بأوامره، وعدم التفريط في ثوابته تحت ضغط الانبهار الطائش أو التقليد المندفع، ويذكرنا بوحدة المسلمين التي يجب أن نسعى إلى تحقيقها.

--(بترا)

م ع/م ك/م ق

05/06/2025 15:26:55





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