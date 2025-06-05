المرأة الأردنية في عيد الأضحى..أصالة الطقوس وروح العطاء

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إربد 5 حزيران (بترا)- أمل الدهون- مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تحتفظ المرأة الأردنية بمكانتها المحورية في إحياء طقوس العيد وتعزيز معانيه الدينية والاجتماعية، من خلال دورها في تحضير الأضحية وصناعة الأطعمة التقليدية، والمشاركة في مبادرات التكافل العطاء.

وفي قلب قرية كفرعوان بلواء الكورة في محافظة إربد، تتجذر الأصالة وتتوارث العادات جيلاً بعد جيل، حيث التقت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بنساء القرية قبيل عيد الأضحى المبارك، ليشاركن تفاصيل أيامهن الحافلة بالتحضيرات والطقوس التي تُضفي على العيد نكهته الخاصة.

وأكدت سيدات كفرعوان، أن العيد في القرية ليس مجرد مناسبة دينية فحسب، بل هو احتفالية اجتماعية بامتياز، تبرز فيها أدوار المرأة المحورية في الحفاظ على الموروث الثقافي للعيد، وتأكيد معاني التكافل والعطاء المستوحاة من شعيرة الأضحية المباركة.

وقالت الحاجة السبعينية فضة الدواغرة أم محمد، إن تحضيرات العيد قديمًا كانت تبدأ قبل العيد بأسابيع، حيث تقوم النساء بخبز الكعك والمعمول البلدي يدويًا، بمشاركة الأقارب والجيران، كعادات متوارثة من الأمهات والأجداد، مضيفة أن البلدة سابقًا كانت تفوح برائحة الكعك المخبوز إيذانًا باقتراب العيد.

وأضافت، أنها تعلمت كيفية العناية بالأضحية وطريقة اختيارها من والدها الذي كان يشتريها قبل العيد بفترة، ويربيها في فناء المنزل، مبينة أنها تشاركت مع أفراد أسرتها طقوس ذبح وتوزيع الأضحية، حيث يساهم الرجال في الذبح والتقطيع، وتشارك النساء والفتيات في إعداد اللحم وتغليفه وتوزيعه على الأقارب والجيران والفقراء، في تجسيد حي لمعاني التكافل.

وأكدت أم محمد، أن أيام العيد في صغرها كانت الأحب لقلبها لما فيها من عادات اندثرت اليوم مع التطور والأشغال، مشيرة إلى أن الفرحة كانت تغمر الأطفال برؤية ملابس العيد الجديدة، وتجمع العائلة حول مائدة الإفطار في صباح العيد.

من جانبها، بينت الأربعينية إخلاص الدهون، أن طقوس العيد في كفرعوان لم تتغير كثيراً رغم التطور، وما زالت الأمهات تغرس قيمة الأضحية في نفوس أبنائهن، ويوضحن لهم أنها سنة عن نبينا إبراهيم عليه السلام، كرمز للعطاء والبركة، مضيفة أنه بعد صلاة العيد، يكون التركيز على ذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين، كتقليد مهم جداً في كفرعوان.

وأضافت، أن النساء في كفرعوان لهن دور كبير في عملية التوزيع، من إعداد اللحوم وتقطيعها بطريقة مناسبة، إلى تنظيم قوائم الأسر المستحقة، لضمان وصول خير الأضحية لكل بيت محتاج.

ولم يقتصر الحديث مع نساء كفرعوان على الجانب الاحتفالي فقط، بل امتد ليشمل الدور الحيوي للمرأة في تعزيز جانب العطاء والتكافل الاجتماعي المرتبط بالأضحية، حيث أشارت الشابة الثلاثينية روان محمود كمتطوعة في إحدى المبادرات الخيرية المحلية، إلى أن "النساء في كفرعوان يعتبرن عيد الأضحى فرصة عظيمة لمد يد العون، فيتشاركن في حملات جمع التبرعات للأضاحي، والمساعدة في توزيع كسوة العيد على الأطفال الأيتام والأسر المعوزة"، الأمر الذي يشعرهن أنهن جزء من سلسلة خير لا تنقطع، وأن فرحة العيد تكتمل بفرحة الآخرين.

واتفقت مجموعة من نساء كفرعوان على أن المرأة الأردنية، هي صمام الأمان للحفاظ على روح العيد الحقيقية من خلال جهودهن في تحضير المأكولات التقليدية، وغرس القيم الدينية والاجتماعية في الأبناء، والمشاركة الفاعلة في توزيع الأضاحي.

--(بترا)

أد/م ك/

05/06/2025 15:44:17





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