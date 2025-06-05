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من الجولان.. كتائب محمد الضيف تعلن انطلاقتها وتتوعد إسرائيل

من الجولان.. كتائب محمد الضيف تعلن انطلاقتها وتتوعد إسرائيل

2025-06-05 08:08:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ظهرت كتائب "محمد الضيف" للمرة الأولى في ساحة العمل العسكري ضد إسرائيل مؤخرًا، وتحديدًا في الجولان السوري المحتل، حيث تبنّت عمليات قصف ضد القوات الإسرائيلية هناك.
وأطلق هذا الفصيل المسلح الفلسطيني على نفسه اسم "كتائب الشهيد محمد الضيف" نسبة إلى القائد العسكري الفلسطيني محمد الضيف، الذي كان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، حتى استشهاده في يناير 2025.
وأصدرت كتائب "محمد الضيف" بيانًا تأسيسيًا، وجاء فيه:"من قلب فلسطين المحتلة نُعلن عن تأسيس كتائب الشهيد محمد الضيف، وفاءً للدماء الطاهرة، وامتدادًا لطريق المقاومة المستمر".
وأضاف البيان:"نحن جيل وُلد تحت القصف، وشبّ على صوت البنادق، ولن يقبل بالعيش في ذل أو خنوع، فإما حياة تسرّ الصديق، وإما ممات يغيظ العِدا".
وفي رسالة إلى إسرائيل، تابع البيان:"سنكون سيفًا مسلطًا على رقابكم، أينما كنتم ستجدوننا هناك، نقاتلكم بكل ما نملك".
ووفق البيان، فإن "كتائب الشهيد محمد الضيف ليست حزبًا ولا تنظيمًا، بل فعل ثوري مقاوم حر، ينبض في كل شارع ومخيم وزقاق، ويحمل صدى كل صرخة من تحت الركام، من غزة إلى الضفة، من القدس إلى الداخل المحتل".
وختم بيان الفصيل الجديد بالقول:"إلى كل أراضينا السليبة، صوتنا واحد: لا صمت بعد اليوم.. والميدان لنا".
استشهد القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، في 30 يناير 2025 خلال معارك "طوفان الأقصى" في قطاع غزة، بحسب إعلان رسمي صادر عن كتائب القسام.
إلى جانب الضيف، استشهد 6 من كبار قادة الحركة، بينهم نائبه مروان عيسى، وقائد ركن الأسلحة غازي أبو طماعة، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، وذلك أثناء قيادتهم للمعارك أو في اشتباكات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي.
محمد الضيف، المولود عام 1965 في غزة، كان من أبرز قادة المقاومة الفلسطينية وقيادة كتائب القسام منذ 2002 بعد اغتيال سلفه صلاح شحادة.
تعرض لمحاولات اغتيال إسرائيلية متعدّدة فاشلة، منها غارة في 2014 أدّت إلى استشهاد زوجته وطفله الرضيع، كما استهدفت إسرائيل منزله وعائلته مرات عدة.
في يوليو 2024، أعلنت إسرائيل استهدافه في غارة على منطقة مواصي رفح، وأكدت لاحقًا استشهاده، لكن حماس نفت ذلك آنذاك.
روسيا اليوم


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