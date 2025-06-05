للوقاية من التهاب الكبد الوبائي- اتبع هذه النصائح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رغم أن فيروس التهاب الكبد الوبائي ليس جديدًا على الساحة الطبية، فإن عودته للظهور تشكّل تهديدًا مستمرًا يتطلب إجراءات وقائية فعالة ومستمرة، خاصةً في ظل إمكانيات بسيطة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقليل فرص انتشاره.



وفي هذا السياق، نشر موقع Onlymyhealth مجموعة من النصائح الوقائية التي يُوصى باتباعها للحد من خطر الإصابة بالفيروس، يستعرضها موقع "الكونسلتو" كالتالي:



1. الحرص على نظافة اليدين

غسل اليدين جيدًا وبانتظام يُعد من أهم التدابير الوقائية ضد الفيروسات، بما فيها التهاب الكبد، خاصةً بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.

2. ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

يساعد ارتداء الكمامات في منع انتشار الرذاذ المحتمل المحمل بالفيروس، خصوصًا في الأماكن المزدحمة، ويُفضَّل تغطية الفم والأنف بشكل جيد.

3. اتباع آداب التنفس

عند السعال أو العطس، يجب تغطية الفم والأنف بمنديل أو باستخدام الكوع، مع التخلص من المناديل بشكل سليم وتعقيم اليدين بعدها.

4. تنظيف الأسطح عالية الاستخدام

يُنصح بتعقيم الأسطح التي تُلمس بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب، الهواتف، مفاتيح الإنارة، ولوحات المفاتيح، باستخدام مطهرات فعالة ضد الفيروسات.

5. تجنب الاقتراب من المرضى

في حال ظهور أعراض تنفسية على أحد أفراد الأسرة أو المحيطين، يجب تجنب الاختلاط المباشر للوقاية من العدوى.

6. البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض

إذا ظهرت أعراض مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس، من الأفضل البقاء في المنزل وطلب الرعاية الطبية، لتقليل خطر انتقال العدوى للآخرين.

7. تعزيز المناعة

الوقاية تبدأ من تقوية الجهاز المناعي، ويشمل ذلك تناول نظام غذائي متوازن، والإكثار من السوائل، وممارسة الرياضة بانتظام.

8. الوعي الطبي وطلب المشورة

من المهم متابعة الحالة الصحية بشكل دوري، واستشارة الطبيب عند ظهور أي أعراض مقلقة تخص الكبد أو الجهاز الهضمي.

الكونسلتو