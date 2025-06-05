الأمان لمستقبل الأيتام ينظم فعاليات خلال عطلة عيد الأضحى في العقبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، اليوم الخميس، عن تنظيمه بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مجموعة من الفعاليات المبتكرة التي تهدف إلى جمع التبرعات لدعم وتمكين الشباب الأيتام بالعقبة فوق سن الـ18، وذلك ضمن خطته لتوسيع أثره في المحافظة لضمان تأمين مستقبل أكثر أمانًا واستقلالية لهذه الفئة من الشباب.



وستكون فعاليات الصندوق في ساحة الثورة وقرية المرسى- أيلة خلال عطلة العيد ابتداءً من 6 لغاية 9 حزيران يوميًا من الساعة 4 مساءً وحتى 11 ليلًا، كما سيكون مندوبو الصندوق أيضًا في النافورة مول من تاريخ 7 إلى 10 حزيران، من الساعة 3 عصرًا وحتى 12:00 مساءً.