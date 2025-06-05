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ضبط المركبة العمومي التي ظهرت وسائقها يقودها بتهور

ضبط المركبة العمومي التي ظهرت وسائقها يقودها بتهور

2025-06-05 08:08:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ضبطت مديرية شرطة البلقاء المركبة العمومي ، والتي ظهرت وسائقها يقوم بالقياده بطريقة متهورة واستعراضية في مقطع جرى تداوله و تم حجز المركبة في احدى ساحات الحجز المخصصة لذلك ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .


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