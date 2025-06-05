ضبط المركبة العمومي التي ظهرت وسائقها يقودها بتهور

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ضبط المركبة العمومي التي ظهرت وسائقها يقودها بتهور
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ضبطت مديرية شرطة البلقاء المركبة العمومي ، والتي ظهرت وسائقها يقوم بالقياده بطريقة متهورة واستعراضية في مقطع جرى تداوله و تم حجز المركبة في احدى ساحات الحجز المخصصة لذلك ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .
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