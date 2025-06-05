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سوريا .. إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان

سوريا .. إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان

2025-06-05 08:08:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص أحبطت عملية تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للعبور إلى الأراضي اللبنانية.
وأوضحت الوكالة أن الشحنة تم ضبطها داخل شاحنة، وتضمنت صواريخ موجهة مضادة للدروع وذخائر من عيار 30 ملم.
وقد أُلقي القبض على سائق الشاحنة، وتمت إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأكدت الجهات الأمنية أن العملية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب الأسلحة وضبط الحدود.
سكاي نيوز


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