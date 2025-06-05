سوريا .. إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان

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سوريا .. إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص أحبطت عملية تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للعبور إلى الأراضي اللبنانية.
وأوضحت الوكالة أن الشحنة تم ضبطها داخل شاحنة، وتضمنت صواريخ موجهة مضادة للدروع وذخائر من عيار 30 ملم.
وقد أُلقي القبض على سائق الشاحنة، وتمت إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأكدت الجهات الأمنية أن العملية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب الأسلحة وضبط الحدود.
سكاي نيوز
وأوضحت الوكالة أن الشحنة تم ضبطها داخل شاحنة، وتضمنت صواريخ موجهة مضادة للدروع وذخائر من عيار 30 ملم.
وقد أُلقي القبض على سائق الشاحنة، وتمت إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأكدت الجهات الأمنية أن العملية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب الأسلحة وضبط الحدود.
سكاي نيوز
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