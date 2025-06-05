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الملك ورئيس وزراء إسبانيا يشهدان توقيع إعلان مشترك

الملك ورئيس وزراء إسبانيا يشهدان توقيع إعلان مشترك

2025-06-05 08:08:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد، اليوم الخميس، التوقيع على إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وإسبانيا.


ويهدف هذا الإعلان إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى استراتيجي في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والدفاعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار.


كما جرى توقيع مذكرة تفاهم إضافية للتعاون في قطاع الزراعة، واتفاقية تسليم الأشخاص.
وأكد جلالة الملك خلال مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء الإسباني، أن توقيع هذه الاتفاقيات سيعزز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، مبينا أهمية إدامة التنسيق والبناء على العلاقات التاريخية والاحترام المتبادل والسعي لتحقيق السلام والاستقرار.


وأعرب جلالته عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه إسبانيا للمملكة في إطار الخدمات المقدمة للاجئين، ودعم جهود التحديث الاقتصادي والإداري، مشيرا إلى أهمية تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية.

MENAFN05062025000208011052ID1109640851

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