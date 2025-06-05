لمحبي الألعاب الإلكترونية.. ZTE تطلق واحدا من أفضل الحواسب اللوحية

لمحبي الألعاب الإلكترونية.. ZTE تطلق واحدا من أفضل الحواسب اللوحية
وبحسب التسريبات، فإن التصميم الخارجي للجهاز سيحاكي سلسلة RedMagic nova السابقة، لكن مع تحسينات على الواجهة الخلفية تضيف لمسة عصرية تواكب التطورات التكنولوجية.
مواصفات قوية وتجربة بصرية مميزة
وسيأتي الحاسب الجديد بشاشة من نوع OLED قياس 9 بوصات، بدقة عرض 2400×1504 بيكسل، ومعدل تحديث 144 هيرتز، ما يمنح المستخدم تجربة عرض سلسلة وسريعة الاستجابة، وهي ميزة أساسية في الألعاب التفاعلية.
ومن أبرز مزايا الجهاز:
ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 24 غيغابايت، مما يضمن أداءً فائق السرعة عند تشغيل الألعاب الثقيلة وتعدد المهام.
نظام تبريد متطور يساعد على الحفاظ على استقرار الأداء ويمنع ارتفاع حرارة المعالج أثناء الاستخدام المكثف.
بطارية بسعة 8240 ميلي أمبير، مدعومة بتقنية الشحن السريع لضمان ساعات طويلة من اللعب دون انقطاع.
جهاز موجه للمحترفين
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ZTE لتعزيز تواجدها في سوق الأجهزة الذكية المخصصة للألعاب، في ظل الطلب المتزايد على الحواسب المحمولة عالية الأداء والموجهة للاعبين المحترفين وهواة الرسومات المتقدمة.
ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل التقنية وموعد الإطلاق الرسمي خلال الأيام المقبلة.
لبنان 24
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الإقراض ترفع رأس مالها لـ100 مليون دينار
بتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بـ 4.62 مليارات درهم
روسيا: سنُصلح القاذفات المتضرّرة من هجوم أوكرانيا
بمناسبة عيد الأضحى.. الطريقة الصحية لتناول اللحوم لمرضى السمنة والسكري
الملك يلتقي العاهل الإسباني في مدريد
خبير: زيلينسكي أصيب بالذعر ويعيش أياما صعبة