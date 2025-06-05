لمحبي الألعاب الإلكترونية.. ZTE تطلق واحدا من أفضل الحواسب اللوحية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستعد شركة ZTE لإطلاق حاسب لوحي جديد مخصص للألعاب الإلكترونية، يحمل اسمًا متوقعًا RedMagic Gaming Tablet 3 Pro، ويأتي بمواصفات فائقة تضعه في مصافّ أفضل الأجهزة المحمولة لعشاق ألعاب الفيديو.



وبحسب التسريبات، فإن التصميم الخارجي للجهاز سيحاكي سلسلة RedMagic nova السابقة، لكن مع تحسينات على الواجهة الخلفية تضيف لمسة عصرية تواكب التطورات التكنولوجية.



مواصفات قوية وتجربة بصرية مميزة

وسيأتي الحاسب الجديد بشاشة من نوع OLED قياس 9 بوصات، بدقة عرض 2400×1504 بيكسل، ومعدل تحديث 144 هيرتز، ما يمنح المستخدم تجربة عرض سلسلة وسريعة الاستجابة، وهي ميزة أساسية في الألعاب التفاعلية.



ومن أبرز مزايا الجهاز:

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 24 غيغابايت، مما يضمن أداءً فائق السرعة عند تشغيل الألعاب الثقيلة وتعدد المهام.

نظام تبريد متطور يساعد على الحفاظ على استقرار الأداء ويمنع ارتفاع حرارة المعالج أثناء الاستخدام المكثف.

بطارية بسعة 8240 ميلي أمبير، مدعومة بتقنية الشحن السريع لضمان ساعات طويلة من اللعب دون انقطاع.



جهاز موجه للمحترفين

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ZTE لتعزيز تواجدها في سوق الأجهزة الذكية المخصصة للألعاب، في ظل الطلب المتزايد على الحواسب المحمولة عالية الأداء والموجهة للاعبين المحترفين وهواة الرسومات المتقدمة.



ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل التقنية وموعد الإطلاق الرسمي خلال الأيام المقبلة.

لبنان 24