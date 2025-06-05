أخطاء غوغل مابس تسبب فوضى مرورية في ألمانيا

أخطاء غوغل مابس تسبب فوضى مرورية في ألمانيا
وأفادت الشرطة في عدة ولايات، منها هامبورغ وفرانكفورت، بعدم وجود أي إغلاقات رسمية، بينما أعلنت "غوغل" أن البيانات قيد المراجعة، موضحة أن الخرائط تعتمد على مصادر خارجية ومساهمات المستخدمين.
الخطأ لم يكن الأول من نوعه، إذ سبق للتطبيق أن عرض إغلاقًا غير دقيق لأنفاق في ولاية تورينجيا، ما دفع السلطات للاعتراض وتصحيح البيانات لاحقًا.
تُعد الطرق السريعة الألمانية من القليلة عالميًا التي لا تفرض حدًا للسرعة، ما يزيد أهمية دقة معلومات الملاحة فيها.
العربية
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الإقراض ترفع رأس مالها لـ100 مليون دينار
بتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بـ 4.62 مليارات درهم
روسيا: سنُصلح القاذفات المتضرّرة من هجوم أوكرانيا
بمناسبة عيد الأضحى.. الطريقة الصحية لتناول اللحوم لمرضى السمنة والسكري
الملك يلتقي العاهل الإسباني في مدريد
خبير: زيلينسكي أصيب بالذعر ويعيش أياما صعبة