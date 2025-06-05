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أخطاء غوغل مابس تسبب فوضى مرورية في ألمانيا

أخطاء غوغل مابس تسبب فوضى مرورية في ألمانيا

2025-06-05 08:08:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت ألمانيا فوضى مرورية واسعة خلال عطلة مايو، بعد أن أظهرت خدمة "غوغل مابس" إغلاقًا وهميًا لعشرات الطرق السريعة، ما دفع آلاف السائقين إلى سلوك طرق بديلة وتسبب بازدحامات خانقة.


وأفادت الشرطة في عدة ولايات، منها هامبورغ وفرانكفورت، بعدم وجود أي إغلاقات رسمية، بينما أعلنت "غوغل" أن البيانات قيد المراجعة، موضحة أن الخرائط تعتمد على مصادر خارجية ومساهمات المستخدمين.


الخطأ لم يكن الأول من نوعه، إذ سبق للتطبيق أن عرض إغلاقًا غير دقيق لأنفاق في ولاية تورينجيا، ما دفع السلطات للاعتراض وتصحيح البيانات لاحقًا.


تُعد الطرق السريعة الألمانية من القليلة عالميًا التي لا تفرض حدًا للسرعة، ما يزيد أهمية دقة معلومات الملاحة فيها.

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