المملكة المتحدة: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد غير إنساني ويجب رفع القيود فوراً

المملكة المتحدة: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد غير إنساني ويجب رفع القيود فوراً
لندن 5 حزيران (بترا)- أعربت المملكة المتحدة عن إدانتها الشديدة للقيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووصفت النظام الجديد لإيصال المساعدات بأنه "غير إنساني"، داعيةً إلى رفع هذه القيود بشكل فوري.
وفي بيان لها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أوضحت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، بأن لندن صوتت لصالح مشروع القرار بشأن غزة لأن "الوضع غير المحتمل هناك يجب أن ينتهي".
وانتقدت وودوارد بشدة قرارات الحكومة الإسرائيلية، قائلة "توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والتقييد الشديد للمساعدات غير مبرر وغير متناسب ويؤدي إلى نتائج عكسية، المملكة المتحدة تعارض ذلك تمامًا".
وأكدت، أن النظام الجديد الذي تدّعي إسرائيل أنه يسهل وصول المساعدات، تسبب في مقتل فلسطينيين "يائسين لإطعام أسرهم أثناء محاولتهم الوصول إلى عدد محدود جداً من مواقع المساعدات التي سمحت بها إسرائيل"، ووصفت ذلك بأنه "سلوك غير إنساني".
كما أعربت المملكة المتحدة عن دعمها لدعوة الأمم المتحدة بإجراء "تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عنها".
--(بترا)
رش/م ك/م ق
05/06/2025 14:36:09
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