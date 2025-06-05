المملكة المتحدة: نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد غير إنساني ويجب رفع القيود فوراً

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 5 حزيران (بترا)- أعربت المملكة المتحدة عن إدانتها الشديدة للقيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووصفت النظام الجديد لإيصال المساعدات بأنه "غير إنساني"، داعيةً إلى رفع هذه القيود بشكل فوري.

وفي بيان لها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أوضحت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، بأن لندن صوتت لصالح مشروع القرار بشأن غزة لأن "الوضع غير المحتمل هناك يجب أن ينتهي".

وانتقدت وودوارد بشدة قرارات الحكومة الإسرائيلية، قائلة "توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والتقييد الشديد للمساعدات غير مبرر وغير متناسب ويؤدي إلى نتائج عكسية، المملكة المتحدة تعارض ذلك تمامًا".

وأكدت، أن النظام الجديد الذي تدّعي إسرائيل أنه يسهل وصول المساعدات، تسبب في مقتل فلسطينيين "يائسين لإطعام أسرهم أثناء محاولتهم الوصول إلى عدد محدود جداً من مواقع المساعدات التي سمحت بها إسرائيل"، ووصفت ذلك بأنه "سلوك غير إنساني".

كما أعربت المملكة المتحدة عن دعمها لدعوة الأمم المتحدة بإجراء "تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عنها".

--(بترا)

رش/م ك/م ق

05/06/2025 14:36:09