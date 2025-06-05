أمسية شعرية لعدد من الشعراء في بيت عرار الثقافي

أمسية شعرية لعدد من الشعراء في بيت عرار الثقافي
إربد 5 حزيران (بترا)- أقام منتدى "الجياد" للثقافة والتنمية وبالتعاون مع منتدى "العشيات"مساء أمس الخميس في بيت عرار الثقافي بإربد، أمسية شعرية بمشاركة شعراء من معان والسلط وعجلون وإربد.
وخلال الأمسية، ألقى الأديب جروان المعاني كلمة ترحيبية بالمشاركين والحضور، مستذكرًا شاعر الأردن عرار ومهنئًا جلالة الملك والشعب الأردني بالأعياد الوطنية.
وتحدثت الكاتبة ماريا النجار حول مسيرة منتدى "الجياد" و"العشيات" الثقافية، مشيرة إلى دور بيت عرار الثقافي في التقاء شعراء الوطن في بيتهم الأول، مشيرة أن محافظة إربد حاضنة للإبداع والمبدعين.
وقدم مدير ثقافة إربد الشاعر الدكتور سلطان الزغول قصائد شعرية تحدثت عن الوطن والكرامة والروح القومية العربية التي نعيشها في الأردن من خلال التفاعل مع قضايا الأمة.
كما قدم شاعر الحكمة رئيس دارة الشعراء في عمان الشاعر تيسير الشماسين، مجموعة من القصائد السياسية والتأملية والوجدانية والغزلية في حضرة عرار.
واختتمت القراءات الشعرية بقصائد لنائب رئيس دارة الشعراء الشاعر علي الفاعوري،، حيث قدم قصائد عدة في الوطن وفلسفة الحياة وسمو الروح والكبرياء.
وفي نهاية الأمسية، قدم رؤساء المنتديان سامر المعاني والدكتور أمجد الزعبي، شهادات مشاركة للشعراء المشاركين، وسط حضور لشعراء وكتاب محافظة إربد، وضيوف الأمسية من مدن عدة في المملكة.
--(بترا)
ع ع/م ك/م ق
05/06/2025 13:09:11
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