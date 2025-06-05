أمسية شعرية لعدد من الشعراء في بيت عرار الثقافي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 5 حزيران (بترا)- أقام منتدى "الجياد" للثقافة والتنمية وبالتعاون مع منتدى "العشيات"مساء أمس الخميس في بيت عرار الثقافي بإربد، أمسية شعرية بمشاركة شعراء من معان والسلط وعجلون وإربد.

وخلال الأمسية، ألقى الأديب جروان المعاني كلمة ترحيبية بالمشاركين والحضور، مستذكرًا شاعر الأردن عرار ومهنئًا جلالة الملك والشعب الأردني بالأعياد الوطنية.

وتحدثت الكاتبة ماريا النجار حول مسيرة منتدى "الجياد" و"العشيات" الثقافية، مشيرة إلى دور بيت عرار الثقافي في التقاء شعراء الوطن في بيتهم الأول، مشيرة أن محافظة إربد حاضنة للإبداع والمبدعين.

وقدم مدير ثقافة إربد الشاعر الدكتور سلطان الزغول قصائد شعرية تحدثت عن الوطن والكرامة والروح القومية العربية التي نعيشها في الأردن من خلال التفاعل مع قضايا الأمة.

كما قدم شاعر الحكمة رئيس دارة الشعراء في عمان الشاعر تيسير الشماسين، مجموعة من القصائد السياسية والتأملية والوجدانية والغزلية في حضرة عرار.

واختتمت القراءات الشعرية بقصائد لنائب رئيس دارة الشعراء الشاعر علي الفاعوري،، حيث قدم قصائد عدة في الوطن وفلسفة الحياة وسمو الروح والكبرياء.

وفي نهاية الأمسية، قدم رؤساء المنتديان سامر المعاني والدكتور أمجد الزعبي، شهادات مشاركة للشعراء المشاركين، وسط حضور لشعراء وكتاب محافظة إربد، وضيوف الأمسية من مدن عدة في المملكة.

--(بترا)

ع ع/م ك/م ق

05/06/2025 13:09:11