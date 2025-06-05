المخادمة تفوز بالمركز الثالث بمسابقة بحثية دولية بمؤتمر رابطة التعليم في الصحافة

المخادمة تفوز بالمركز الثالث بمسابقة بحثية دولية بمؤتمر رابطة التعليم في الصحافة
إربد 5 حزيران (بترا)- فاز فريق بحثي يضم عضو هيئة التدريس في قسم الصحافة والإعلام الرقمي بكلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتورة ناهدة مخادمة، بالمركز الثالث في المسابقة البحثية Robert L. Stevenson"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الـ 108 لرابطة التعليم في الصحافة والاتصال الجماهيري (AEJMC)، المقرر عقده في شهر آب المقبل في مدينة سان فرانسيسكو/أميركا.
وبحسب بيان للجامعة، اليوم الخميس، فقد ضم الفريق البحثي، كل من الدكتور براين ج. باو من جامعة غرب واشنطن، وهو باحث زائر في جامعة اليرموك ضمن منحة فلبرايت على الفصل الأول 2024/2025، والباحثة نداء بسومي من الجامعة العربية الأميركية بفلسطين.
وأشارت المخادمة إلى أن الدراسة الفائزة تحملُ عنوان "معايير مجتمع فيسبوك: حارس البوابة الجديد للمؤسسات الإخبارية الفلسطينية"، وتتناول تأثير سياسات المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي- وخاصة على منصة فيسبوك- على المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.
وأضافت، أن الدراسة تناولت كيف يُمكن أن تعمل معايير مجتمع فيسبوك كـ"حارس بوابة رقمي"، يحدد ما يمكن وما لا يمكن مشاركته من محتوى يتعلق بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى استعراض الطرق التي يلجأ إليها الصحفيون الفلسطينيون للتحايل على هذه القيود والتعامل مع الرقابة الرقمية.
ولفتت مخادمة إلى أن مسابقة "Robert L. Stevenson " تسلط الضوء على الأوراق البحثية التي تهتمُ بالجوانب الدولية للاتصال الجماهيري، وأنها سُميت بهذا الاسم نسبةً للعالم المعروف بمجال الاتصال الدولي روبرت ستيفنسون، ومن المقرر أن تُعرض هذه الدراسة في جلسة خاصة ضمن فعاليات المؤتمر.
يُذكر، أن مؤتمر (Association for Education in Journalism and Mass Communication هو أحد أبرز المؤتمرات الأكاديمية العالمية المتخصصة في مجال الصحافة والإعلام الذي انطلق في العام 1912، ويجمع آلاف الأكاديميين والباحثين و الممارسين الدوليين سنوياً لمناقشة أحدث الاتجاهات العالمية والبحوث الإعلامية، بما في ذلك الصحافة الرقمية، وأخلاقيات الإعلام، والتعليم الإعلامي، والتكنولوجيا الجديدة.
--(بترا)
س ع/م ك/م ق
05/06/2025 14:31:39
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