المخادمة تفوز بالمركز الثالث بمسابقة بحثية دولية بمؤتمر رابطة التعليم في الصحافة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 5 حزيران (بترا)- فاز فريق بحثي يضم عضو هيئة التدريس في قسم الصحافة والإعلام الرقمي بكلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتورة ناهدة مخادمة، بالمركز الثالث في المسابقة البحثية Robert L. Stevenson"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الـ 108 لرابطة التعليم في الصحافة والاتصال الجماهيري (AEJMC)، المقرر عقده في شهر آب المقبل في مدينة سان فرانسيسكو/أميركا.

وبحسب بيان للجامعة، اليوم الخميس، فقد ضم الفريق البحثي، كل من الدكتور براين ج. باو من جامعة غرب واشنطن، وهو باحث زائر في جامعة اليرموك ضمن منحة فلبرايت على الفصل الأول 2024/2025، والباحثة نداء بسومي من الجامعة العربية الأميركية بفلسطين.

وأشارت المخادمة إلى أن الدراسة الفائزة تحملُ عنوان "معايير مجتمع فيسبوك: حارس البوابة الجديد للمؤسسات الإخبارية الفلسطينية"، وتتناول تأثير سياسات المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي- وخاصة على منصة فيسبوك- على المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.

وأضافت، أن الدراسة تناولت كيف يُمكن أن تعمل معايير مجتمع فيسبوك كـ"حارس بوابة رقمي"، يحدد ما يمكن وما لا يمكن مشاركته من محتوى يتعلق بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى استعراض الطرق التي يلجأ إليها الصحفيون الفلسطينيون للتحايل على هذه القيود والتعامل مع الرقابة الرقمية.

ولفتت مخادمة إلى أن مسابقة "Robert L. Stevenson " تسلط الضوء على الأوراق البحثية التي تهتمُ بالجوانب الدولية للاتصال الجماهيري، وأنها سُميت بهذا الاسم نسبةً للعالم المعروف بمجال الاتصال الدولي روبرت ستيفنسون، ومن المقرر أن تُعرض هذه الدراسة في جلسة خاصة ضمن فعاليات المؤتمر.

يُذكر، أن مؤتمر (Association for Education in Journalism and Mass Communication هو أحد أبرز المؤتمرات الأكاديمية العالمية المتخصصة في مجال الصحافة والإعلام الذي انطلق في العام 1912، ويجمع آلاف الأكاديميين والباحثين و الممارسين الدوليين سنوياً لمناقشة أحدث الاتجاهات العالمية والبحوث الإعلامية، بما في ذلك الصحافة الرقمية، وأخلاقيات الإعلام، والتعليم الإعلامي، والتكنولوجيا الجديدة.

--(بترا)

س ع/م ك/م ق

05/06/2025 14:31:39