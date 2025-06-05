ارتفاع الناتج المحلي لإيرلندا بنسبة 9.7 بالمئة

ارتفاع الناتج المحلي لإيرلندا بنسبة 9.7 بالمئة
لندن 5 حزيران (بترا)- سجّلت إيرلندا نمواً اقتصادياً استثنائياً في الربع الأول من عام 2025، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.7 بالمئة، وفقاً لما أعلنته هيئة الإحصاء المركزية الإيرلندية في بيانات محدثة، بعد أن كانت قد قدرت قدّرت النمو بـ3.2 بالمئة.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الخميس، أن هذه القفزة جاءت نتيجة ارتفاع كبير في الصادرات، حيث سارعت الشركات لتجاوز آثار الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، فيما يُعزى الجزء الأكبر من هذا النمو إلى أداء الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من إيرلندا مقراً لها.
وارتفع قطاع الشركات العالمية بنسبة 12.4 بالمئة خلال الربع الأول من 2025، فيما كان النمو في الاقتصاد المحلي أكثر تواضعاً، بنسبة بلغت 0.7 بالمئة.
--(بترا)
رش/م ك/م ق
05/06/2025 14:17:06
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