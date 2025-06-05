ارتفاع الناتج المحلي لإيرلندا بنسبة 9.7 بالمئة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 5 حزيران (بترا)- سجّلت إيرلندا نمواً اقتصادياً استثنائياً في الربع الأول من عام 2025، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.7 بالمئة، وفقاً لما أعلنته هيئة الإحصاء المركزية الإيرلندية في بيانات محدثة، بعد أن كانت قد قدرت قدّرت النمو بـ3.2 بالمئة.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الخميس، أن هذه القفزة جاءت نتيجة ارتفاع كبير في الصادرات، حيث سارعت الشركات لتجاوز آثار الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، فيما يُعزى الجزء الأكبر من هذا النمو إلى أداء الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من إيرلندا مقراً لها.

وارتفع قطاع الشركات العالمية بنسبة 12.4 بالمئة خلال الربع الأول من 2025، فيما كان النمو في الاقتصاد المحلي أكثر تواضعاً، بنسبة بلغت 0.7 بالمئة.

--(بترا)

رش/م ك/م ق

05/06/2025 14:17:06