بوتين يؤكد ضرورة مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا لإقامة سلام دائم

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 5 حزيران (بترا)- أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين شدد على ضرورة مواصلة قنوات الاتصال مع كييف، معتبراً أن الحوار لا يزال أداة ضرورية لاحتواء التصعيد وإقامة سلام دائم مع كييف.

وقال الكرملين في بيان صحفي :"موسكو سترد على الهجوم الأوكراني الذي استهدف المطارات العسكرية وألحق أضرارا فيها، في التوقيت والطريقة التي تراها القوات المسلحة الروسية مناسبة، وترى أنه من الضروري مواصلة الحوار والمفاوضات بشأن حل النزاع العسكري".

--(بترا)

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05/06/2025 14:18:55