  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
دائرة الأفتاء تصدر كتيبًا الكترونيًا حول أحكام الأضحية

دائرة الأفتاء تصدر كتيبًا الكترونيًا حول أحكام الأضحية

2025-06-05 08:05:56
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 حزيران (بترا)- أصدرت دائرة الإفتاء العام كتيبًا إلكترونيًا حول أحكام الأضحية والعقيقة للتسهيل على المستفتين.
وقال الناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء العام، اليوم الخميس، إن الكتيب المنشور عبر موقع الدائرة الإلكتروني وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن فتاوى على شكل سؤال وجواب، تشمل جميع الأحكام الشرعية الخاصة بالأضحية.
--(بترا)
وهـ/م ك/م ق
05/06/2025 14:13:47

MENAFN05062025000117011021ID1109640792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث