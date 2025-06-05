دائرة الأفتاء تصدر كتيبًا الكترونيًا حول أحكام الأضحية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 حزيران (بترا)- أصدرت دائرة الإفتاء العام كتيبًا إلكترونيًا حول أحكام الأضحية والعقيقة للتسهيل على المستفتين.

وقال الناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء العام، اليوم الخميس، إن الكتيب المنشور عبر موقع الدائرة الإلكتروني وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن فتاوى على شكل سؤال وجواب، تشمل جميع الأحكام الشرعية الخاصة بالأضحية.

--(بترا)

وهـ/م ك/م ق

05/06/2025 14:13:47