دائرة الأفتاء تصدر كتيبًا الكترونيًا حول أحكام الأضحية

دائرة الأفتاء تصدر كتيبًا الكترونيًا حول أحكام الأضحية
عمان 5 حزيران (بترا)- أصدرت دائرة الإفتاء العام كتيبًا إلكترونيًا حول أحكام الأضحية والعقيقة للتسهيل على المستفتين.
وقال الناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء العام، اليوم الخميس، إن الكتيب المنشور عبر موقع الدائرة الإلكتروني وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن فتاوى على شكل سؤال وجواب، تشمل جميع الأحكام الشرعية الخاصة بالأضحية.
--(بترا)
وهـ/م ك/م ق
05/06/2025 14:13:47
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