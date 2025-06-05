MENAFN - Jordan News Agency)

الملك ورئيس وزراء إسبانيا يشهدان توقيع إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الإعلان يهدف للارتقاء بالعلاقات بين الأردن وإسبانيا لمستوى استراتيجي في مجالات حيوية.

الملك يثمن مواقف إسبانيا والمواقف الأوروبية الداعية لوقف الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

الملك يؤكد أهمية قرار إسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في سبيل تقديم المزيد من الدعم للفلسطينيين.

رئيس وزراء إسبانيا يثمن جهود الأردن، بقيادة الملك، ليعم الأمن والاستقرار.

رئيس وزراء إسبانيا: دور الأردن محوري في دعم الفلسطينيين.

مدريد 5 حزيران (بترا)- شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد، اليوم الخميس، التوقيع على إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وإسبانيا.

ويهدف هذا الإعلان إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى استراتيجي في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والدفاعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم إضافية للتعاون في قطاع الزراعة، واتفاقية تسليم الأشخاص.

وأكد جلالة الملك خلال مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء الإسباني، أن توقيع هذه الاتفاقيات سيعزز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، مبينا أهمية إدامة التنسيق والبناء على العلاقات التاريخية والاحترام المتبادل والسعي لتحقيق السلام والاستقرار.

وأعرب جلالته عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه إسبانيا للمملكة في إطار الخدمات المقدمة للاجئين، ودعم جهود التحديث الاقتصادي والإداري، مشيرا إلى أهمية تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية.

وبالحديث عن المستجدات في المنطقة، ثمن جلالة الملك مواقف إسبانيا والمواقف الأوروبية الداعية لوقف الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع.

ولفت جلالته إلى أهمية قرار إسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في سبيل تقديم المزيد من الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار جلالة الملك إلى أن العمل جار لكسب الدعم الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، مؤكدا أن إسبانيا لطالما كانت صوتا للمنطق والحكمة.

وحذر جلالته من خطورة الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة، وفقا لحل الدولتين.

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء الإسباني أهمية جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، من أجل أن يعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، لافتا إلى دور الأردن المحوري في دعم الفلسطينيين.

وأضاف، أنه لا بد من إنهاء الحرب على غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.

وحضر المباحثات، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفيرة الأردن لدى إسبانيا رغد السقا.

--(بترا)

م ك/م ق

05/06/2025 14:26:31