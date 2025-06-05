الطيران المدني 236 ألف مسافر خلال عطلة عيد الأضحى في المطار

توقعت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس، أن تصل حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي إلى 236 ألف مسافر بواقع 1737 رحلة في عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالتكليف والمتحدث الرسمي للإدارة عبدالله الراجحي، في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ،إن الوجهات الأكثر تفضيلا للمسافرين خلال هذه الإجازة تشمل كلا من دبي والقاهرة وجدة والدوحة وإسطنبول، مؤكدا الإقبال المتزايد على هذه الوجهات خلال موسم العطلات.

وشدد الراجحي على أهمية وجود المغادرين بالمطار قبل موعد الرحلة بوقت كاف والتأكد من استكمال جميع المستندات المطلوبة مثل جواز السفر وصلاحيته وتأكيد حجوزات التذاكر والفنادق إلى جانب التأكد من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الوجهة المقصودة في حال تطلب الأمر.

وأشار إلى حرص الإدارة على ضمان انسيابية حركة السفر وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين خلال موسم العيد بالتنسيق مع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي.