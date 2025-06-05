التجارة تغلق 16 منشأة مخالفة في الفروانية والعاصمة والجهراء

التجارة تغلق 16 منشأة مخالفة في الفروانية والعاصمة والجهراء
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تحويل ملفات المخالفات إلى النيابة التجارية لاستكمال الإجراءات القانونية
الوزارة لن تتردد في اتخاذ أشد الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
عاطف رمضان
أصدرت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالإنابة، مروة الجعيدان، ما يقارب 16 قرارا إداريا بالإغلاق المباشر لعدد من الشركات والمحلات التجارية في مناطق الفروانية والعاصمة والجهراء، وذلك بعد ثبوت ارتكابها مخالفات جسيمة للنصوص القانونية والتنظيمية.
واكدت مصادر مطلعة لـ "الأنباء" ان القرارات تضمنت مؤسسات عاملة في مجالات "أدوات الزينة وتجهيز وإدارة الأفراح وتأجير معداتها و الأبواب والشبابيك الجاهزة والتجارة العامة والمقاولات والمصاعد والأثاث والخياط النسائي والمجوهرات الذهبية" .
وقد تم تحويل ملفات المخالفات إلى النيابة التجارية لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المسؤولين.
ولفتت المصادر إلى أن فرق مفتشي إدارة الرقابة التجارية شرعت في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على مدى الأيام الماضية، انطلقت قبيل عيد الأضحى المبارك بترتيب وتنظيم محكم، فكان في طليعتها مراقب محافظة الفروانية منصور الجريدان، رفقة المفتشين حمد البيدان، تركي الدويلة، مشاري المطيري، وغملاس الخرينج. وأسفرت هذه الجولات الرقابية عن ضبط ثلاثة محلات من أصل ستة عشر مخالفة ، وكان السبب الرئيس وراء الإغلاق هو عدم الالتزام بالعقود الموقعة مع المستهلكين ومخالفة الشروط الواردة في الفواتير الصادرة عنهم.
وفي السياق نفسه، أكدت المصادر أن بقية الإغلاقات جاءت نتيجة مخالفات مماثلة، إضافة إلى رصد تبعات تتعلق بالتراخيص أو مزاولة النشاط دون استيفاء الشروط النظامية .
ونوهت المصادر إلى أن الوزارة تهدف إلى حماية السوق والمستهلك من أي استغلال أو غش، ولن تتردد في اتخاذ أشد الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما أعلنت الوزارة عن فتح الخط الساخن واستمرار استقبال البلاغات والشكاوى عبر المنصات الرسمية، مشددة على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي تجاوزات يلحظونها في السوق المحلي بهدف حماية المستهلكين وردع المخالفين .
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