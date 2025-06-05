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التجارة تغلق 16 منشأة مخالفة في الفروانية والعاصمة والجهراء

التجارة تغلق 16 منشأة مخالفة في الفروانية والعاصمة والجهراء

2025-06-05 08:05:21
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • تحويل ملفات المخالفات إلى النيابة التجارية لاستكمال الإجراءات القانونية
  • الوزارة لن تتردد في اتخاذ أشد الإجراءات القانونية تجاه المخالفين


عاطف رمضان

أصدرت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالإنابة، مروة الجعيدان، ما يقارب 16 قرارا إداريا بالإغلاق المباشر لعدد من الشركات والمحلات التجارية في مناطق الفروانية والعاصمة والجهراء، وذلك بعد ثبوت ارتكابها مخالفات جسيمة للنصوص القانونية والتنظيمية.

واكدت مصادر مطلعة لـ "الأنباء" ان القرارات تضمنت مؤسسات عاملة في مجالات "أدوات الزينة وتجهيز وإدارة الأفراح وتأجير معداتها و الأبواب والشبابيك الجاهزة والتجارة العامة والمقاولات والمصاعد والأثاث والخياط النسائي والمجوهرات الذهبية" .

وقد تم تحويل ملفات المخالفات إلى النيابة التجارية لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المسؤولين.

ولفتت المصادر إلى أن ‏فرق مفتشي إدارة الرقابة التجارية شرعت في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على مدى الأيام الماضية، انطلقت قبيل عيد الأضحى المبارك بترتيب وتنظيم محكم، فكان في طليعتها مراقب محافظة الفروانية منصور الجريدان، رفقة المفتشين حمد البيدان، تركي الدويلة، مشاري المطيري، وغملاس الخرينج. وأسفرت هذه الجولات الرقابية عن ضبط ثلاثة محلات من أصل ستة عشر مخالفة ، وكان السبب الرئيس وراء الإغلاق هو عدم الالتزام بالعقود الموقعة مع المستهلكين ومخالفة الشروط الواردة في الفواتير الصادرة عنهم.

وفي السياق نفسه، أكدت المصادر أن بقية الإغلاقات جاءت نتيجة مخالفات مماثلة، إضافة إلى رصد تبعات تتعلق بالتراخيص أو مزاولة النشاط دون استيفاء الشروط النظامية .

ونوهت المصادر إلى أن الوزارة تهدف إلى حماية السوق والمستهلك من أي استغلال أو غش، ولن تتردد في اتخاذ أشد الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أعلنت الوزارة عن فتح الخط الساخن واستمرار استقبال البلاغات والشكاوى عبر المنصات الرسمية، مشددة على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي تجاوزات يلحظونها في السوق المحلي بهدف حماية المستهلكين وردع المخالفين .

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