التربية تحتاج لـ 1000 معلم ومعلمة في العام الدراسي المقبل
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استقالة عدد من المعلمين وترقية البعض الآخر وإحالات التقاعد وإنهاء الخدمة أدى إلى الحاجةلهذا العدد من المعلمين
عبدالعزيز الفضلي
كشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى ل "الأنباء"، عن حاجة وزارة التربية إلى أكثر من 1000 معلم ومعلمة للعام الدراسي المقبل 2025 / 2026 ، مشيرةً إلى أن وكيل الوزارة بالتكليف منصور الظفيري، اعتمد التخصصات المطلوبة بعد موافقة وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وسيعلن عنها بشكل رسمي بعد عيد الاضحى المبارك .
وأوضحت أن استقالة عدد من المعلمين وترقية البعض الآخر ناهيك عن الإحالات للتقاعد وإنهاء الخدمة أدى إلى الحاجة لهذا العدد من المعلمين والمعلمات لاسيما في ظل افتتاح مدارس جديدة في العام الدراسي المقبل، منوهةً إلى أننا لن نواجه أي مشكلة في توفير البديل وسد النقص خاصة بوجود خريجي كلية التربية بجامعة الكويت وكلية التربية الاساسية في التطبيقي للعام الحالي إضافة إلى الكليات الأخرى .
وذكرت المصادر أن التخصصات المطلوبة للمعلمين الذكور هي التربية الإسلامية واللغة العربية والإنكليزية والفرنسية والعلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا والرياضيات والاجتماعيات والحاسب الآلي والفلسفة والديكور والكهرباء، أما التخصصات التي بحاجة لها من الإناث فهي اللغة الإنكليزية والفيزياء والكيمياء والرياضيات والحاسب الآلي، مبينةً أن الأولوية في التعيين ستكون للكويتيين ثم أبناء الكويتيات والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية والوافدين.
من جانب آخر وفي إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق يوم 11 من الشهر الجاري، دعا وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري، المناطق التعليمية بتزويد كنترول القسم العلمي أثاث "كراسي وطاولات " للجان التصحيح وقال في كتابه الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه " نظرا للمتطلبات الخاصة خلال فترة تصحيح امتحانات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي الادبي).يرجى التفضل بتزويد كنترول القسم العلمي لجنة تقدير الدرجات بعدد (50) كرسيا، والتي يتم استعارتها من قبل كل مدرسة خلال اختبارات الصف الثاني عشر 2025/2024 على أن يتم إعادتها وإعادة ما تم استعارته، مع العلم بأنه لن تتحمل المدارس أي تكلفة في عملية الاستعارة آملين إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال والتوقيع على الجداول المرفقة بالتسليم والاستلام .
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