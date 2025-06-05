التربية تحتاج لـ 1000 معلم ومعلمة في العام الدراسي المقبل

استقالة عدد من المعلمين وترقية البعض الآخر وإحالات التقاعد وإنهاء الخدمة أدى إلى الحاجةلهذا العدد من المعلمين

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى ل "الأنباء"، عن حاجة وزارة التربية إلى أكثر من 1000 معلم ومعلمة للعام الدراسي المقبل 2025 / 2026 ، مشيرةً إلى أن وكيل الوزارة بالتكليف منصور الظفيري، اعتمد التخصصات المطلوبة بعد موافقة وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وسيعلن عنها بشكل رسمي بعد عيد الاضحى المبارك .

وأوضحت أن استقالة عدد من المعلمين وترقية البعض الآخر ناهيك عن الإحالات للتقاعد وإنهاء الخدمة أدى إلى الحاجة لهذا العدد من المعلمين والمعلمات لاسيما في ظل افتتاح مدارس جديدة في العام الدراسي المقبل، منوهةً إلى أننا لن نواجه أي مشكلة في توفير البديل وسد النقص خاصة بوجود خريجي كلية التربية بجامعة الكويت وكلية التربية الاساسية في التطبيقي للعام الحالي إضافة إلى الكليات الأخرى .

وذكرت المصادر أن التخصصات المطلوبة للمعلمين الذكور هي التربية الإسلامية واللغة العربية والإنكليزية والفرنسية والعلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا والرياضيات والاجتماعيات والحاسب الآلي والفلسفة والديكور والكهرباء، أما التخصصات التي بحاجة لها من الإناث فهي اللغة الإنكليزية والفيزياء والكيمياء والرياضيات والحاسب الآلي، مبينةً أن الأولوية في التعيين ستكون للكويتيين ثم أبناء الكويتيات والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية والوافدين.

من جانب آخر وفي إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق يوم 11 من الشهر الجاري، دعا وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري، المناطق التعليمية بتزويد كنترول القسم العلمي أثاث "كراسي وطاولات " للجان التصحيح وقال في كتابه الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه " نظرا للمتطلبات الخاصة خلال فترة تصحيح امتحانات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي الادبي).يرجى التفضل بتزويد كنترول القسم العلمي لجنة تقدير الدرجات بعدد (50) كرسيا، والتي يتم استعارتها من قبل كل مدرسة خلال اختبارات الصف الثاني عشر 2025/2024 على أن يتم إعادتها وإعادة ما تم استعارته، مع العلم بأنه لن تتحمل المدارس أي تكلفة في عملية الاستعارة آملين إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال والتوقيع على الجداول المرفقة بالتسليم والاستلام .