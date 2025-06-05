الجلال لـالأنباء المسالخ على أتم الاستعداد لاستقبال الأضاحي

خدمة ذبحها وفحصها تتم وفق أعلى معايير الجودة للتأكد من سلامتها



حنان عبد المعبود

أعلن نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د. سعود الجلال، عن استعداد المسالخ بالبلاد لموسم عيد الأضحى المبارك، مبيناً أن المسالخ على استعداد دائم لاستقبال الذبائح، والتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة لسلامة المادة الغذائية، وتوفير العمالة الكافية والمرخصة لمزاولة المهنة.

وقال د. الجلال في تصريح خاص ل"الأنباء": إن الكميات التي سيتم ذبحها قد تصل إلى أكثر من 30,000 وفق كميات الأضاحي المتاحة في السوق المحلي. لافتاً إلى أن ساعات العمل ستكون من أول يوم بعد صلاة العيد، وحتى الزوال، وتستمر إلى الثلاث أيام التالية من بعد الفجر وحتى المغرب.

وأوضح أنه لا يوجد حجز للمواعيد وإنما يجب التوجه للمسلخ، وأن التقطيع للذبيحة يكون 6 قطع ومن ثم تسليمها للمضحين، ناصحاً باختيار الأضحية بعناية على أن تكون مطابقة للمواصفات الشرعية للأضحية.

وأشار إلى أن خدمة الذبح وفحص الأضاحي تتم وفق أعلى معايير الجودة للتأكد من سلامتها، والعمالة الكافية والمختصة المرخصة لمزاولة مهنة الذبح والسلخ، وكذلك الكادر الفني للهيئة من أطباء ومفتشين لإتمام عملية الكشف والفحص على الذبائح وكذلك مرافق المسلخ التي تسهل عملية الانتظار للمضحين.

وأفاد الجلال أن عملية الذبح عادة لا تتجاوز العشرة دقائق إذا كانت الأمور تسير بشكل سلس، مالم يحدث طارئ يعرقل تلك العملية، منوهاً أن جميع القصابين والجزارين والعمال مرخصين، وأن مستثمري المسالخ لهم الأفضلية بتوفير الخدمات وفق امكانياته بحيث ان الهيئة بالنهاية تقوم بفحص جميع تلك الأضاحي والتأكد من سلامتها.

وحذر من المسالخ غير المرخصة والتي تنعدم فيها الاشتراطات الصحية شكلا ومضمونا وكذلك العمالة قد تفتقر من الناحية الفنية والشرعية سواء من تذكية أو من فحصها للحوم مما يعرض المستهلك للخطر.