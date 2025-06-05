الجلال لـالأنباء المسالخ على أتم الاستعداد لاستقبال الأضاحي

الجلال لـالأنباء المسالخ على أتم الاستعداد لاستقبال الأضاحي
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خدمة ذبحها وفحصها تتم وفق أعلى معايير الجودة للتأكد من سلامتها
حنان عبد المعبود
أعلن نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د. سعود الجلال، عن استعداد المسالخ بالبلاد لموسم عيد الأضحى المبارك، مبيناً أن المسالخ على استعداد دائم لاستقبال الذبائح، والتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة لسلامة المادة الغذائية، وتوفير العمالة الكافية والمرخصة لمزاولة المهنة.
وقال د. الجلال في تصريح خاص ل"الأنباء": إن الكميات التي سيتم ذبحها قد تصل إلى أكثر من 30,000 وفق كميات الأضاحي المتاحة في السوق المحلي. لافتاً إلى أن ساعات العمل ستكون من أول يوم بعد صلاة العيد، وحتى الزوال، وتستمر إلى الثلاث أيام التالية من بعد الفجر وحتى المغرب.
وأوضح أنه لا يوجد حجز للمواعيد وإنما يجب التوجه للمسلخ، وأن التقطيع للذبيحة يكون 6 قطع ومن ثم تسليمها للمضحين، ناصحاً باختيار الأضحية بعناية على أن تكون مطابقة للمواصفات الشرعية للأضحية.
وأشار إلى أن خدمة الذبح وفحص الأضاحي تتم وفق أعلى معايير الجودة للتأكد من سلامتها، والعمالة الكافية والمختصة المرخصة لمزاولة مهنة الذبح والسلخ، وكذلك الكادر الفني للهيئة من أطباء ومفتشين لإتمام عملية الكشف والفحص على الذبائح وكذلك مرافق المسلخ التي تسهل عملية الانتظار للمضحين.
وأفاد الجلال أن عملية الذبح عادة لا تتجاوز العشرة دقائق إذا كانت الأمور تسير بشكل سلس، مالم يحدث طارئ يعرقل تلك العملية، منوهاً أن جميع القصابين والجزارين والعمال مرخصين، وأن مستثمري المسالخ لهم الأفضلية بتوفير الخدمات وفق امكانياته بحيث ان الهيئة بالنهاية تقوم بفحص جميع تلك الأضاحي والتأكد من سلامتها.
وحذر من المسالخ غير المرخصة والتي تنعدم فيها الاشتراطات الصحية شكلا ومضمونا وكذلك العمالة قد تفتقر من الناحية الفنية والشرعية سواء من تذكية أو من فحصها للحوم مما يعرض المستهلك للخطر.
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