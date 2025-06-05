الصين: العلاقات مع أمريكا تمر بمنعطف تاريخي حرج

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الصين: العلاقات مع أمريكا تمر بمنعطف تاريخي حرج
(MENAFN- Al-Bayan) ذكرت هيئة الإذاعة الصينية أن هان تشنغ نائب الرئيس الصيني التقى وفدا أمريكيا في بكين اليوم الخميس وأنه قال إن العلاقات الصينية الأمريكية تمر "بمنعطف تاريخي حرج".
وأضاف "الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين" بين الصين والولايات المتحدة يصب في مصلحة البلدين، ويؤدي إلى السلام العالمي والتنمية.
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