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الصين: العلاقات مع أمريكا تمر بمنعطف تاريخي حرج

الصين: العلاقات مع أمريكا تمر بمنعطف تاريخي حرج

2025-06-05 08:01:18
(MENAFN- Al-Bayan) ذكرت هيئة الإذاعة الصينية أن هان تشنغ نائب الرئيس الصيني التقى وفدا أمريكيا في بكين اليوم الخميس وأنه قال إن العلاقات الصينية الأمريكية تمر "بمنعطف تاريخي حرج".

وأضاف "الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين" بين الصين والولايات المتحدة يصب في مصلحة البلدين، ويؤدي إلى السلام العالمي والتنمية.

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