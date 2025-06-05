حمدان بن زايد يؤكد في اليوم العالمي للبيئة التزام قيادة الإمارات بالتعاون البيئي العالمي

MENAFN - Al-Bayan) أكَّد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة تمثِّل نموذجاً عالمياً ملهماً في تبنّي المبادرات البيئية الرائدة والحلول المبتكَرة وقيادة الجهود العالمية في التصدي للتحديات المناخية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان:(( تواكب جهودنا في هيئة البيئة – أبوظبي هذه المسيرة الطموحة للدولة إذ نسعى بشكل دؤوب إلى تنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع التي تُسهم في الحدِّ من التغيُّر المناخي وصون التنوُّع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية في أبوظبي. إيماناً منَّا بأهمية التعاون والعمل المشترك لحماية كوكبنا وتوفير بيئة نظيفة تسهم في صنع بيئة صحية مَصونة ومستدامة تعزِّز جودة الحياة)).

وأشار سموّه إلى أنَّ استضافة الدولة للمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة لعام 2025 في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” تُعَدُّ نقلة نوعية لعرض الإنجازات الوطنية في هذا المجال على المستوى الدولي ودعم الحوارات والمبادرات البيئية لإيجاد حلول فعّالة للتحديات وهو يرسِّخ مكانة الدولة كداعم رئيسي ومؤثِّر عالمياً في جهود المحافظة على الطبيعة بما يتماشى مع ((رؤية مئوية الإمارات 2071)) للتنمية المستدامة.

ودعا سموّه إلى تضافر الجهود لمواصلة العمل على حماية البيئة، وصيانة الموارد ودعم البحث العلمي والابتكار، وتبنّي نهج الاستدامة، وتعزيز الوعي البيئي والتكيُّف مع التغيُّر المناخي لدعم التوازن وتحقيق التحوُّل الشامل الذي يُلهم الأجيال المقبلة لبذل الجهود لتحقيق مستقبل مستدام.