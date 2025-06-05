حمدان بن زايد يؤكد في اليوم العالمي للبيئة التزام قيادة الإمارات بالتعاون البيئي العالمي

حمدان بن زايد يؤكد في اليوم العالمي للبيئة التزام قيادة الإمارات بالتعاون البيئي العالمي
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان:(( تواكب جهودنا في هيئة البيئة – أبوظبي هذه المسيرة الطموحة للدولة إذ نسعى بشكل دؤوب إلى تنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع التي تُسهم في الحدِّ من التغيُّر المناخي وصون التنوُّع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية في أبوظبي. إيماناً منَّا بأهمية التعاون والعمل المشترك لحماية كوكبنا وتوفير بيئة نظيفة تسهم في صنع بيئة صحية مَصونة ومستدامة تعزِّز جودة الحياة)).
وأشار سموّه إلى أنَّ استضافة الدولة للمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة لعام 2025 في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” تُعَدُّ نقلة نوعية لعرض الإنجازات الوطنية في هذا المجال على المستوى الدولي ودعم الحوارات والمبادرات البيئية لإيجاد حلول فعّالة للتحديات وهو يرسِّخ مكانة الدولة كداعم رئيسي ومؤثِّر عالمياً في جهود المحافظة على الطبيعة بما يتماشى مع ((رؤية مئوية الإمارات 2071)) للتنمية المستدامة.
ودعا سموّه إلى تضافر الجهود لمواصلة العمل على حماية البيئة، وصيانة الموارد ودعم البحث العلمي والابتكار، وتبنّي نهج الاستدامة، وتعزيز الوعي البيئي والتكيُّف مع التغيُّر المناخي لدعم التوازن وتحقيق التحوُّل الشامل الذي يُلهم الأجيال المقبلة لبذل الجهود لتحقيق مستقبل مستدام.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الإقراض ترفع رأس مالها لـ100 مليون دينار
بتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بـ 4.62 مليارات درهم
روسيا: سنُصلح القاذفات المتضرّرة من هجوم أوكرانيا
بمناسبة عيد الأضحى.. الطريقة الصحية لتناول اللحوم لمرضى السمنة والسكري
الملك يلتقي العاهل الإسباني في مدريد
خبير: زيلينسكي أصيب بالذعر ويعيش أياما صعبة