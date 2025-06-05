غزة: ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 225

غزة: ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 225
خبرني - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى 225 صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
ويأتي الارتفاع بعد الإعلان عن استشهاد 4 من الزملاء الصحفيين، وهم سليمان حجاج الذي يعمل مراسلاً ومحرراً في قناة فلسطين اليوم الفضائية وإسماعيل بدح الذي يعمل مصوراً في قناة فلسطين اليوم الفضائية وسمير الرفاعي الذي يعمل محرراً في وكالة شمس نيوز الإخبارية ويوسف النخالة الذي يعمل صحفياً في وكالة للإعلام.
ودان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات،اليوم الخميس، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، وممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.
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