غزة: ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 225

خبرني - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى 225 صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

ويأتي الارتفاع بعد الإعلان عن استشهاد 4 من الزملاء الصحفيين، وهم سليمان حجاج الذي يعمل مراسلاً ومحرراً في قناة فلسطين اليوم الفضائية وإسماعيل بدح الذي يعمل مصوراً في قناة فلسطين اليوم الفضائية وسمير الرفاعي الذي يعمل محرراً في وكالة شمس نيوز الإخبارية ويوسف النخالة الذي يعمل صحفياً في وكالة للإعلام.

ودان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات،اليوم الخميس، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، وممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

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