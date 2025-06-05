السويد تستضيف غداً المحطة السادسة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

MENAFN - Al-Bayan) ">بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تقام يوم غد“الجمعة” منافسات المحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في مضمار جارديت العشبي في ستوكهولم، بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني لمملكة السويد.

وتشهد سباقات النسخة الثانية والثلاثين للكأس اهتماما كبيرا ورعاية متواصلة من القيادة الرشيدة، دعما للملاك والمربين في كافة دول العالم، والعمل على تشجيعهم لاقتناء وتربية الخيل العربي، بما يحافظ على مكانته الأصيلة ورفعة شأنه عالميا.

ويُعد سباق المحطة السويدية لكأس رئيس الدولة الأغلى في تاريخ سباقات الخيول العربية بالدول الإسكندنافية، حيث تبلغ جائزته 100 ألف يورو ، ويشهد مشاركة 9 من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، حيث يقام لمسافة 1500 متر، ضمن فئة "ليستد" المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

ويمثل خيول الإمارات في محطة السويد المهرة "حوله" المنحدرة من نسل“ مهاب× داهيه بنت منجز” لياس لإدارة سباقات الخيل، والتي تدخل المنافسة بطموح الفوز باللقب، وذلك تحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس فالنتين سيجوي.

كما تضم قائمة المشاركين تواجد مهم لخيول إسطبلات الخالدية من مزرعة "بوليسكا إيه كي أف" ، وذلك تحت إشراف المدرب يانوش كوزلوفسكي عبر الجواد "رسمي الخالدية" من نسل"نايف الخالدية X رجوى الخالدية" بطل سباق الكاس الغالية في السويد لعامي 2021 و2022 وذلك بقيادة الفارس إليون شافيس ، إلى جانب "وسمي الخالدية" من نسل“غضنفر الخالدية X شذى الخالدية” بقيادة الفارس بير أندرس غرابيرغ ، كما تشارك بطلة سباق هولندا العام الماضي الفرس "فريدة بي" من نسل"المرتجز X هانيا دي إيه بنت مجد العرب" للمالك والمدرب بيتر ديكرز وبقيادة الفارس فابيان ليفبفر.

وبالإضافة إلى ذلك تتواجد في السباق مجموعة مميزة من الخيول مثل : "ماشو تي" ابن المأمون مونلو للمالك ماريا هاجمن اريكسون ، و"نو ريسك نو ريوارد"، و"أيمن "، وجيندور دي بوزول"، و“كابوتشينو”.

وتضم قائمة أبطال سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد كل من "مهداف عذبه" لمربط عذبه بطل عام 2020 ، و"رسمي الخالدية" لاسطبلات الخالدية بطل سباقات 2021 و2022 ، وفريدي بي لجيرارد زوتوليف بطل نسختي 2023 و2024.

وأعرب سعادة مطر اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، عن الفخر بالنجاحات الكبيرة والمكتسبات المهمة التي حققتها محطات الكأس الغالية في كل من تونس ، والمغرب ، وفرنسا ، وأمريكا إضافة إلى إيطاليا، لافتا إلى السعي لمضاعفة المنجزات في سباق المحطة السادسة بمملكة السويد والاستمرار بصناعة سباقات متطورة تخدم ملاك ومربي الخيل العربي حول العالم ، ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يولي اهتماما كبيرا لدعم خطط الازدهار والنماء لمسيرة الخيل العربي عالمياً.

وأضاف الظاهري أن الوصول للمحطة السادسة في السويد يجسد التنوع الجغرافي في خطط الدعم لملاك ومربي الخيل العربي في القارة الأوروبية، معربا عن التطلع إلى تحقيق نجاحات جديدة تسهم في ترسيخ ريادة الكأس الغالية التي غدت نموذجا عالميا مميزا، ما يواكب سمعة ومكانة دولة الإمارات، وتعزز نهجها الأصيل في دعم سباقات الخيل العربي، انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة للحفاظ على إرث الخيل العربي.