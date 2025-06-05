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روسيا تغلق المجلس الثقافي البريطاني وتصنّفه منظمة غير مرغوب فيها

روسيا تغلق المجلس الثقافي البريطاني وتصنّفه منظمة غير مرغوب فيها

2025-06-05 06:07:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-قال مكتب المدعي العام الروسي، اليوم الخميس، إنه صنّف المجلس الثقافي البريطاني منظمة غير مرغوب فيها، في حين أكد جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن المجلس "واصل أعماله التخريبية في روسيا عبر دول أخرى" رغم إغلاقه.
وذكر مكتب المدعي العام الروسي -في بيان- أن المجلس الثقافي البريطاني "يقدّم نفسه على أنه جهة مستقلة، لكن كل أعماله تتماشى مع أولويات حكومة بريطانيا، والمجلس مسؤول أمام البرلمان، وتموّله وزارة الخارجية في هذا البلد".
وكان المجلس، الذي يصف نفسه بأنه "منظمة بريطانيا الدولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية"، قال في 2018 إنه طُلب منه وقف عملياته في روسيا.
لكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي قال اليوم إنه رغم إغلاق فرع المجلس في روسيا، فإنه "واصل أعماله التخريبية عبر دول أخرى".
وأضاف جهاز الأمن الفدرالي أن "تحليل الوثائق المتاحة يُظهر أن لندن تستخدم عملاءها للتدخل في شؤون الدول الأخرى"، معتبرًا أن "بريطانيا هي المصدر الرئيسي لمعظم الأزمات العالمية".
وفي السياق، قال أيضًا إنه تم "الكشف عن أعمال استخبارية تخريبية تنفذها مؤسسة صندوق أكسفورد البريطانية في روسيا".
ولم يرد المجلس بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل المعتادة في لندن.
الجزيرة


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